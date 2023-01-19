19 Oca 2023 - 16:50- Belediyeler G: 19 Oca 2023 - 16:53

Ankara Haber: Özel Müzeler Altındağ'da Buluştu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Özel müzelerin gelişimi, yaygınlaştırılması ve sorunlarının değerlendirildiği “Ankara Özel Müzeler Çalıştayı” Altındağ’da gerçekleştirildi.
Ankara Haber: Özel Müzeler Altındağ'da Buluştu! mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

 Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen çalıştayın ev sahipliğini Altındağ Belediyesi yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, bu yıl ikinci kez düzenlenen “Ankara Özel Müzeler Çalıştayı”, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı yaptı.

58 özel müzenin temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, müzeler, müzecilik ve özel müzelerle ilgili konu başlıkları ele alındı. 

“ANKARA’NIN EN ÖZEL VE EN DEĞERLİ MÜZELERİ ALTINDAĞ’DA YER ALIYOR”

Yaptığı konuşmada, Altındağ’ın müze ve müzecilik alanlarında başı çektiğini söyleyen Başkan Asım Balcı “İlçemizde pek çok değerli müzeye ev sahipliği yapıyoruz. Ankara’nın en özel, en değerli müzeleri Altındağ’da yer alıyor. Devletimize ait olan müzelerin yanında, çok fazla da özel müzemiz var.

Hem belediyemize ait olan müzeler, hem işbirliği yaptığımız kurumlarla birlikte açılan müzeler, hem de özel teşebbüslerin bölgemizde açtığı müzelerle birlikte Altındağ'da müzelerin sayısı gün geçtikçe artıyor” dedi.  Başkan Balcı “Yakın zamanda kapılarını ziyarete açtığımız Hacı Bayram Veli Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi  ve çok yakında açmayı planladığımız Sığınak Müzesi sadece Altındağ için değil, Ankara için de çok büyük kazanç…

Altındağ Belediyesi olarak ecdadımızın yadigarı olan önemli eserleri ve kültürel değerleri, gelecek nesillere sapasağlam ve yakışacak bir şekilde aktarabilmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

# Özel Müzeler Altındağ'da Buluştu!, ankara, ankara altındağ, altındağ belediyesi,  Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Kahramankazan "20-25 Yıllık Süreç İçerisinde Hızlı Gelişen Sanayileşen Bir Bölge"... mask
Ankara Haber: Kahramankazan "20-25 Yıllık Süreç İçerisinde Hızlı Gelişen Sanayileşen Bir Bölge"...
Ankara Haber: Spinning Kursu Gölbaşılıları Bekliyor... mask
Ankara Haber: Spinning Kursu Gölbaşılıları Bekliyor...
Ankara Haber: Sincan Millet Kıraathanesinde Gençlere Başkan Ercan'dan Sürpriz Ziyaret... mask
Ankara Haber: Sincan Millet Kıraathanesinde Gençlere Başkan Ercan'dan Sürpriz Ziyaret...
Ankara Haber: Pursaklar’da Engeller Bir Bir Aşılıyor... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Engeller Bir Bir Aşılıyor...
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor...
Ankara Haber: Pursaklar’ın Hanımları Farkındalıkta Sınır Tanımıyor.. mask
Ankara Haber: Pursaklar’ın Hanımları Farkındalıkta Sınır Tanımıyor..
Ankara Haber: Keçiören'de Gençler 'Ben de Varım' Dedi! mask
Ankara Haber: Keçiören'de Gençler 'Ben de Varım' Dedi!
Ankara Haber: Çankaya'da Adalet ve Demokrasi Haftası Başlıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Adalet ve Demokrasi Haftası Başlıyor...
Ankara Haber: Başkan Murat Ercan Sincan'ın 5 Yılını Anlattı...'Sincan Yeni Yüzyıla Hazır' mask
Ankara Haber: Başkan Murat Ercan Sincan'ın 5 Yılını Anlattı...'Sincan Yeni Yüzyıla Hazır'
Ankara Haber: Yangının İzlerini Keçiören Belediyesi Siliyor... mask
Ankara Haber: Yangının İzlerini Keçiören Belediyesi Siliyor...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Spinning Kursu Gölbaşılıları Bekliyor... mask
Ankara Haber: Spinning Kursu Gölbaşılıları Bekliyor...
Ankara Haber: Kahramankazan "20-25 Yıllık Süreç İçerisinde Hızlı Gelişen Sanayileşen Bir Bölge"... mask
Ankara Haber: Kahramankazan "20-25 Yıllık Süreç İçerisinde Hızlı Gelişen Sanayileşen Bir Bölge"...
Ankara Haber: Sincan Millet Kıraathanesinde Gençlere Başkan Ercan'dan Sürpriz Ziyaret... mask
Ankara Haber: Sincan Millet Kıraathanesinde Gençlere Başkan Ercan'dan Sürpriz Ziyaret...
Ankaralı Gençlere Elektronik Müzik Festivali! Anıl Bütün, Sinan Çelik, Efanin, Trıart... mask
Ankaralı Gençlere Elektronik Müzik Festivali! Anıl Bütün, Sinan Çelik, Efanin, Trıart...
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Elçileri Programı ile Öğrencileri Ağırlamaya Devam Ediyor... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Elçileri Programı ile Öğrencileri Ağırlamaya Devam Ediyor...
Ankara Haber: Pursaklar’ın Hanımları Farkındalıkta Sınır Tanımıyor.. mask
Ankara Haber: Pursaklar’ın Hanımları Farkındalıkta Sınır Tanımıyor..
Ankara Haber: Pursaklar’da Engeller Bir Bir Aşılıyor... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Engeller Bir Bir Aşılıyor...
Ankara Haber: Çankaya'da Adalet ve Demokrasi Haftası Başlıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Adalet ve Demokrasi Haftası Başlıyor...
Ankara Haber: Keçiören'de Gençler 'Ben de Varım' Dedi! mask
Ankara Haber: Keçiören'de Gençler 'Ben de Varım' Dedi!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Kahramankazan "20-25 Yıllık Süreç İçerisinde Hızlı Gelişen Sanayileşen Bir Bölge"... mask
Ankara Haber: Kahramankazan "20-25 Yıllık Süreç İçerisinde Hızlı Gelişen Sanayileşen Bir Bölge"...
Ankara Haber: Spinning Kursu Gölbaşılıları Bekliyor... mask
Ankara Haber: Spinning Kursu Gölbaşılıları Bekliyor...
Ankara Haber: Sincan Millet Kıraathanesinde Gençlere Başkan Ercan'dan Sürpriz Ziyaret... mask
Ankara Haber: Sincan Millet Kıraathanesinde Gençlere Başkan Ercan'dan Sürpriz Ziyaret...
Ankaralı Gençlere Elektronik Müzik Festivali! Anıl Bütün, Sinan Çelik, Efanin, Trıart... mask
Ankaralı Gençlere Elektronik Müzik Festivali! Anıl Bütün, Sinan Çelik, Efanin, Trıart...
Ankara Haber: Pursaklar’da Engeller Bir Bir Aşılıyor... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Engeller Bir Bir Aşılıyor...
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Elçileri Programı ile Öğrencileri Ağırlamaya Devam Ediyor... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Elçileri Programı ile Öğrencileri Ağırlamaya Devam Ediyor...
Ankara Haber: Pursaklar’ın Hanımları Farkındalıkta Sınır Tanımıyor.. mask
Ankara Haber: Pursaklar’ın Hanımları Farkındalıkta Sınır Tanımıyor..
Ankara Haber: Keçiören'de Gençler 'Ben de Varım' Dedi! mask
Ankara Haber: Keçiören'de Gençler 'Ben de Varım' Dedi!
Ankara Haber: Çankaya'da Adalet ve Demokrasi Haftası Başlıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Adalet ve Demokrasi Haftası Başlıyor...

19 Oca 2023 - 16:50 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL