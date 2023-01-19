Merkez Bankası Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ilk toplantısını Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Politika faizini yüzde 9'da tutan Merkez Bankası, ekonomistlerin de beklenti kararını değiştirmemiş oldu.

GEÇEN YIL 5 PUAN İNDİRİM

Geçen yıl faizde üst üste dört kez indirime giden Merkez Bankası, kasım toplantısında faiz indirim sürecinin sonlandırıldığını açıklamıştı.

Aralık ayında faizde değişikliğe gidilmemişti.

Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı toplantılarında toplam 5 puanlık indirim gerçekleştirmişti.

Politika faizi yüzde 14'ten yüzde 9'a çekildi. Politika faizi böylece Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmişti.

19 Ocak 2023 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.