19 Oca 2023 - 16:54- Belediyeler G: 19 Oca 2023 - 16:59

Ankara Haber: Spinning Kursu Gölbaşılıları Bekliyor...

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Gölbaşı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde donanımlı bir şekilde hazırladığı Spinning salonuna Gölbaşı’nda yaşayan vatandaşları davet ediyor.

Ankara Haber: Spinning Kursu Gölbaşılıları Bekliyor... mask
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Yüksek tempolu müzik eşliğinde ya da müziksiz, genellikle grup halinde, tercihe göre iç ya da dış mekânlarda yapılan bisiklet egzersizleri olarak öne çıkan Spinning, kuvvetli bir kardiyo antrenmanı uygulamak amacıyla yapılıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Fiziksel ve sosyal gelişimi destekleyen spor etkinliklerimiz, alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde devam edecek.

Vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyorum.” dedi. Başvuruların gelmesinin ardından yüzme, zumba ve pilates’ten sonra spinning kursları da başlayacak. 
# Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’, ankara, ankara gölbaşı
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19 Oca 2023 - 16:54 - Belediyeler

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