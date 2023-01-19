Ankara Haber: Spinning Kursu Gölbaşılıları Bekliyor...

Yüksek tempolu müzik eşliğinde ya da müziksiz, genellikle grup halinde, tercihe göre iç ya da dış mekânlarda yapılan bisiklet egzersizleri olarak öne çıkan Spinning, kuvvetli bir kardiyo antrenmanı uygulamak amacıyla yapılıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Fiziksel ve sosyal gelişimi destekleyen spor etkinliklerimiz, alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde devam edecek.

Vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyorum.” dedi. Başvuruların gelmesinin ardından yüzme, zumba ve pilates’ten sonra spinning kursları da başlayacak.