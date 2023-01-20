20 Oca 2023 - 23:35- Belediyeler

Ankara Haber: Altındağ Konukevi 21 Bin Kişiye Umut Oldu!

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Altındağ Belediyesi Konukevi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarını ağırlamaya devam ediyor. Baştan aşağı yenilenen ve yepyeni yerinde hizmet vermeye başlayan Konukevi, hasta ve hasta yakınlarının umudu oluyor.
Ankara Haber: Altındağ Konukevi 21 Bin Kişiye Umut Oldu! mask
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Altındağ Belediyesi Konukevi hasta ve hasta yakınlarının hizmetinde... Altındağ Belediyesi'nin şehir dışından Ankara'ya gelen hasta ve hasta yakınları için hizmete açtığı Konukevi, otel konforunu aratmıyor. Konukevi, bölgenin en önemli ihtiyacına da cevap veriyor. Konukevi'nden hastanelerin yönlendirdiği hasta ve hasta yakınları yararlanıyor. 

21 BİN KİŞİYE UMUT OLDU

Ev sıcaklığındaki konukevi, 2022 yılında 21 bin kişiyi misafir ederek, hasta ve hasta yakınlarının konaklama derdine derman oldu. Hacettepe Mahallesi Burgaz Sokak'ta bulunan konukevinde, günde 2 öğün de ücretsiz yemek ikramı yapıldı. 

EV SICAKLIĞINDA, OTEL KONFORUNDA

Altındağ Belediyesi Konukevi'nin tüm misafirlere otel konforu ve ev sıcaklığını bir arada sunduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Konukevimiz yemek ve dinlenme salonu, lobi, mescit, çamaşırhane, kurutma ve ütü odası, televizyon odası ile misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde tasarlandı. Bir binayı komple tadilattan geçirip yepyeni bir hale getirdik. Konukevimiz yeni yerinde, yenilenen yüzüyle hasta ve hasta yakınlarını ağırlıyor, binlerce kişiye umut oluyor” dedi. 

Altındağ'ın başkentin en yoğun hastane bölgesi olduğunu hatırlatan Başkan Balcı, "Eskiden hastane bahçelerinde, kaldırımlarda kartonların üstünde geceleyen insanlar görürdük. Şimdi çok şükür bu manzaralar yaşanmıyor. Bu sıkıntıyı gidermek için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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20 Oca 2023 - 23:35 - Belediyeler

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