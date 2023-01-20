20 Oca 2023 - 16:18- Belediyeler G: 20 Oca 2023 - 16:19

Sincan'da Afrin Şehidi Musa Özalkan İçin Anma Programı Düzenlendi!

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Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için adını taşıyan Sincan Şehit Musa Özalkan İmam Hatip Ortaokulu'nda anma programı düzenlendi.

Sincan'da Afrin Şehidi Musa Özalkan İçin Anma Programı Düzenlendi! mask
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Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şehidimizin ailesi ve öğrenciler katıldı. Zeytin Dalı Harekâtında şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, şehadet yıldönümünde adının verildiği Sincan Şehit Musa Özalkan İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen programla anıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Şehidin ailesi ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda Şehit Musa Özalkan ve tüm şehitler için Kur'anı Kerim okutuldu, dualar edildi. Öğrencilerin Şehit Musa Özalkan için hazırladıkları şiir dinletisi salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan programda yaptığı konuşmasında; “Okulumuz Musa kardeşimizin adını taşıyor. Musa kardeşimizin ve diğer bütün şehitlerimizin ismi aslında kalbimizde yaşıyor. Onlar bizim medar-ı iftiharımız. Kendisini ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnet ve şükranla anıyorum. “dedi.  

Programın ardından Başkan Ercan Musa Özalkan’ın babası Selahattin Özalkan ile sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

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20 Oca 2023 - 16:18 - Belediyeler

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