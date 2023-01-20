Dikkat cezası var! Çiftçilere beyanname uyarısı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Sulama Birliği'nden yapılan açıklamada, sulanacak parsellere ilişkin beyanname verilmesi gerektiği bildirildi.

Söz konusu beyannameyi vermeyen parseller için ceza uygulanacağı kaydedilen açıklamada, beyanname verme işlemleri için tapu bilgileri ve ÇKS belgesi ile birlikte Yenişehir Sulama Birliği'ne başvuruda bulunulması gerektiğinin altı çizildi.

Sulama beyannamesi, sulama mevsiminden önce sulama şebekelerinden su kullanacak olan kullanıcılar tarafından doldurulan bir belgedir. Bu belge, sulama mevsimi boyunca sulanacak olan arazinin yerini, miktarını, bitki çeşidini ve diğer ilgili bilgileri içermektedir. Bu belge, sulama birliklerinde sulama beyannamesi olarak, sulama kooperatiflerinde ise ana sözleşmesinde beyanname olarak adlandırılır.