20 Oca 2023 - 16:19- Gündem G: 20 Oca 2023 - 16:20

Dikkat cezası var! Çiftçilere beyanname uyarısı

ABONE OL Google News Sayfamız

Çiftçilerin en geç 15 Mart 2023 tarihine kadar sulama beyannamelerini teslim etmeleri gerektiği bildirildi. İşte detaylar...
Dikkat cezası var! Çiftçilere beyanname uyarısı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Sulama Birliği'nden yapılan açıklamada, sulanacak parsellere ilişkin beyanname verilmesi gerektiği bildirildi.

Söz konusu beyannameyi vermeyen parseller için ceza uygulanacağı kaydedilen açıklamada, beyanname verme işlemleri için tapu bilgileri ve ÇKS belgesi ile birlikte Yenişehir Sulama Birliği'ne başvuruda bulunulması gerektiğinin altı çizildi.

Sulama beyannamesi Nedir?

Sulama beyannamesi, sulama mevsiminden önce sulama şebekelerinden su kullanacak olan kullanıcılar tarafından doldurulan bir belgedir. Bu belge, sulama mevsimi boyunca sulanacak olan arazinin yerini, miktarını, bitki çeşidini ve diğer ilgili bilgileri içermektedir. Bu belge, sulama birliklerinde sulama beyannamesi olarak, sulama kooperatiflerinde ise ana sözleşmesinde beyanname olarak adlandırılır.
# Sulama beyannamesi Nedir?, Sulama beyanname vermeme cezası

20 Oca 2023 - 16:19 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL