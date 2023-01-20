20 Oca 2023 - 23:25- Belediyeler

Ankara Haber: Mamak Daha Temiz ve Daha Yeşil! Atığa Yer Yok!

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Sıfır atık çalışmalarıyla çevre kirliliğini önlemeyi amaçlayan Mamak Belediyesi, geri dönüşüm, sıfır atık, çevre bilinci gibi konular ile ilgili eğitim verdi.
Ankara Haber: Mamak Daha Temiz ve Daha Yeşil! Atığa Yer Yok! mask
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Mamak Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi, atık oluşumunun engellenmesi ya da en aza indirilebilmesi, oluşması durumunda ise atığın kaynağında ayrı ayrı toplanıp üretime veya ekonomiye geri kazanımının sağlanması için çalışıyor.

Bir yandan da okullara kapılarını açarak öğrencilerin sıfır atık konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. Mamak Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler, bu sistemi yerinde görme fırsatı buldu. Belediye çalışanları tarafından verilen eğitim seminerine katılan öğrenciler, merak ettikleri soruların cevabını aldı, sıfır atık konusunda bilinçlendi. Eğitimin ardından merkezi gezen öğrenciler, yanlarında getirmiş olduğu atıkları konteynerlara bıraktı.

Mamak Daha Temiz ve Daha Yeşil

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm insanların hayatlarını kolaylaştıracak çok daha temiz, çok daha yeşil bir hayat sürecekleri inancıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”
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20 Oca 2023 - 23:25 - Belediyeler

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