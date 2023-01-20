Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı...

Mamak Belediyesi General Zeki Doğan ve Peyami Safa Anaokulu öğrencileri ile, aile merkezleri bebek kütüphanelerinde bulunan anasınıfı öğrencileri yarıyıl etkinliğinde buluştu. Yaptıkları etkinliklerle hünerlerini sergileyen öğrencileri, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de yalnız bırakmadı.

Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen etkinlikte renkler konuştu, çocukların hayal dünyası hayat buldu. El becerileri ile büyükleri kendilerine hayran bırakan minikler, ilk karne heyecanını da yaşadı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye ve Mamak Belediyesi’ne eğitime verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Anaokullarımız, aile merkezleri anasınıfları ve bebek kütüphanelerimizden çocuklarımız muhteşem performanslarını sergilediler. Her birini tebrik ediyorum. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Mamak Belediyesi olarak çocuklarımızı ilkokula daha donanımlı hazırlamak için gayret ediyoruz. Yavrularımızın başarısı daim olsun inşallah” dedi.

Mamak Belediyesi, Eğitime Tam Destek

Göreve geldiği günden bu yana kütüphaneler ve aile merkezleri açarak Mamak’ın her köşesine eğitim yuvaları inşa eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, okul öncesi eğitime de büyük önem veriyor. Mamak Belediyesi’nin 2 anaokulu var. Bebek kütüphaneleri ve aile merkezlerinin her birinde de anasınıfları ya da oyun odaları mevcut. Buralarda alanında uzman öğretmenlerden eğitim alan minikler, ilkokula hazırlanıyor.