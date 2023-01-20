20 Oca 2023 - 13:00- Gündem G: 20 Oca 2023 - 13:12

Dikkat! Aski’den Su Tasarrufu Çağrısı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların toplam doluluk oranının yüzde 27,32, aktif kullanılabilir su yüzdesinin ise 17,49 olduğunu açıkladı.

Dikkat! Aski’den Su Tasarrufu Çağrısı! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkentlilere seslenen Öztürk, suyun bilinçli kullanılması ve tasarruf yapılması konusunda çağrıda bulundu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklığın etkileri görülmeye başladı. ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlin su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranlarını paylaşarak, Ankaralılara su tasarrufu çağırısında bulundu. 

“HENÜZ İSTENİLEN DÜZEYDE YAĞIŞLAR OLMADI”

Ankara’ya içme suyu sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranı 18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yüzde 27,32, aktif kullanılabilir su yüzdesi ise 17,49 olarak gözlemlendi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kente aynı gün verilen su miktarının 1 milyon 333 bin 844 metreküp olduğunu ifade ederek, rehavete kapılmadan suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Başkentin içme suyu tablosuna ilişkin açıklamalarda bulunan Öztürk, şunları kaydetti:

“İçinde bulunduğumuz mevsim özellikle kar yağışlarının en yoğun olmasını beklediğimiz ay ancak tüm ülkede olduğu gibi Ankara’da da henüz istenilen düzeyde yağışlar olmadı. Küresel iklim değişikliklerinin bir sonucu olarak yaşanan bu kuraklık, yaşamın vazgeçilmezi olan su kaynaklarımızın her geçen gün azalmasına, barajlardaki su rezervlerimizin tükenmesine neden oluyor.

Yaşanan kuraklığın devam etmesinin bizleri zor durumda bırakacağını göz önünde bulundurmamız gere. Tam da bu noktada siz değerli hemşehrilerimize çağrıda bulunmak istiyorum; suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli, israf etmeden kullanalım. Bizler kurum olarak suyun kaynağında korunması, sağlıklı iletilmesi kayıp kaçağın önlenmesi adına her türlü çalışmayı yapıyoruz.

Sizler de suyun tasarrufu konusunda maksimum özeni göstererek, bunu özellikle de çocuklara aşılayarak çabamıza katkı koyabilirsiniz. Amacımız ve hedeflerimiz gelecek nesillere içilebilir ve yeterli su kaynakları bırakmak.” 

“KURAKLIĞIN KENTİMİZDE EN HAFİF ŞEKİLDE HİSSEDİLMESİ İÇİN ÖNLEMLER ALIYORUZ”

Ankara barajlarının toplam hacminin 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olduğunu belirten Öztürk, barajlardaki su doluluk oranları hakkında şu bilgileri paylaştı:

“18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla barajlardaki su miktarımız 433 milyon metreküp kadar. Geçen yıl aynı tarihte bu rakam 309 milyon metreküp idi. Bu da bugün 124 milyon metreküp daha fazla suyumuz olduğu anlamına geliyor. Biraz daha farklı ifade etmek gerekirse 18 Ocak 2023’de barajların toplam doluluk yüzdesi 27,32. 18 Ocak 2022’de bu rakam yüzde 19,51 idi.

Şu anda barajlarımızın aktif kullanılabilir su yüzdesi de yüzde 17,49. Tabloya ay bazında baktığımızda ise 2022 yılının ocak ayında Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlara 34 milyon 934 bin 17 metreküp su geldiğini görüyoruz. Bu yıl ocak ayı henüz tamamlanmadı ancak 20 Ocak 2023 tarihine kadar sadece 5 milyon 526 bin 475 metreküp su gelmiş görünüyor. Önümüzdeki günlerde kar yağışı olmasını bekliyoruz. Uzun vadede kışın yağan karların erimesi su havzalarını rahatlatır.

Biliyorsunuz barajları besleyen en büyük kaynak kar yağışlarıdır. Yağan kar toprak üzerinde kaldığı için toprak doyum noktasına ulaşıyor ve ardından barajları beslemeye başlıyor. Tüm dünyanın da gündeminde olan kuraklığa bağlı sorunların yaşatacağı olumsuzlukların kentimizde en hafif şekilde hissedilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü olarak başta çeşitli önlemler alıyoruz.”

# Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), ankara, ankara barajları, ankara barajları doluluk oranları, Ankara Büyükşehir Belediyesi
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesi ilaçlama İşlemlerini Sürdürüyor... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesi ilaçlama İşlemlerini Sürdürüyor...
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Gelecek Nesillere Aktarılıyor! mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Gelecek Nesillere Aktarılıyor!
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı... mask
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı...
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri... mask
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri...
Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın...
Ankara Haber: Mamak’ta Atığa Yer Yok! mask
Ankara Haber: Mamak’ta Atığa Yer Yok!
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı... mask
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı...
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor...
Ankara El Ver Kampanyasının Tüm Detayları Açıklandı! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor mask
Ankara El Ver Kampanyasının Tüm Detayları Açıklandı! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi...
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
4 Milyon Eve Tam Tamına 15 Bin TL…Devlet Düğmeye Bastı; Başvuran Alacak! Şartlar Belli… mask
4 Milyon Eve Tam Tamına 15 Bin TL…Devlet Düğmeye Bastı; Başvuran Alacak! Şartlar Belli…
Sigara Tiryakilerine Bir Kötü Haber Daha! 18 Ocak Sigara Fiyatlarını Görenin Nevri Dönüyor… mask
Sigara Tiryakilerine Bir Kötü Haber Daha! 18 Ocak Sigara Fiyatlarını Görenin Nevri Dönüyor…
Ehliyet Affı Geliyor mu? Kulisler Bu Haberle Çalkalanıyor…Ehliyet Affında Son Dakika Gelişmesi! mask
Ehliyet Affı Geliyor mu? Kulisler Bu Haberle Çalkalanıyor…Ehliyet Affında Son Dakika Gelişmesi!
Viski Fiyatlarına Bir Zam Daha! 2023 Viski Fiyatları Belli Oldu! 70’lik Chivas Regal Tam Tamına 625 TL… mask
Viski Fiyatlarına Bir Zam Daha! 2023 Viski Fiyatları Belli Oldu! 70’lik Chivas Regal Tam Tamına 625 TL…
Devlet Anında 1.300 TL Ödeme Veriyor! 25 Yaş Altı Çocuğunuz Varsa Dikkat! Hesaplarınızı Kontrol Edin… mask
Devlet Anında 1.300 TL Ödeme Veriyor! 25 Yaş Altı Çocuğunuz Varsa Dikkat! Hesaplarınızı Kontrol Edin…
Denizbank Kesenin Ağzını Açtı! 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL Kredi Veriyor! Günde Sadece 60 TL, 0,99 Faizle… Duyan Koşuyor… mask
Denizbank Kesenin Ağzını Açtı! 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL Kredi Veriyor! Günde Sadece 60 TL, 0,99 Faizle… Duyan Koşuyor…
İş Bankası Emekli Promosyonunu Zirveye Taşıdı! Rakamı Görenler Çıldırdı! Duyan maaşını 3 Günde Taşıyor... mask
İş Bankası Emekli Promosyonunu Zirveye Taşıdı! Rakamı Görenler Çıldırdı! Duyan maaşını 3 Günde Taşıyor...
Merkez Bankası Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı! mask
Merkez Bankası Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı!
Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri mask
Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri
Garanti Bankası Emekli Promosyonunu Yükseğe Taşıdı! Yok böyle bir rakam! Duyan maaşını taşımaya koştu! Binlerce Lira Verilecek… mask
Garanti Bankası Emekli Promosyonunu Yükseğe Taşıdı! Yok böyle bir rakam! Duyan maaşını taşımaya koştu! Binlerce Lira Verilecek…

20 Oca 2023 - 13:00 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL