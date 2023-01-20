Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesinden haşere Temizliği! Köşe Bucak İlaçlandı...

Kullanılan ilaçlama ekipmanlarının tamamen haşerelere yönelik olduğunu ve diğer canlılar için zararlı olmadığını vurgulayan ekipler, bu sayede ekolojik dengeye de bir zarar verilmediğini belirtti. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kanalizasyonlarda, rögar kapaklarının altında, fazlaca üreyip toplum sağlığını tehdit edebilecek yerlerde ekiplerimiz düzenli olarak ilaçlama yapıyor.

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltip sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımıza son hız devam ediyoruz.” dedi.