E-İmzada Büyük Kolaylık! Artık e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek...

Elektronik imza alırken gerçekleştirilen kimlik doğrulama adımı e-devlet üzerinden yapılabilecek. E-devlet kapısına internet bankacılığı üzerinden, T.C kimlik kartıyla veya mobil bankacılık üzerinden giriş yapılarak kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

E-imza almak isteyen vatandaşlar www.e-guven.com adresine girerek ihtiyaçları olan elektronik imza paketini sipariş verdikten sonra e-Devlet’e girerek kimlik doğrulaması için onay verdiklerinde başvuruları alınmış oluyor.

E-devlet üzerinden kimlik doğrulama yapabilme kolaylığının avantajına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “E-imza almak isteyenlerin kimlik doğrulama işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden yapabilmeleri, zaman ve kağıt tasarrufu sağlayacak, iş ve işlemleri hızlandıracak. Yapılan düzenlemeler, elektronik imza sahibi olmak isteyenlerin e-imzanın doğasında olan hız ve kolaylık avantajlarından daha rahat faydalanmalarının ve uzun vadede elektronik dönüşümün hızlanmasının da önünü açıyor.” açıklamasında bulundu.

Bu yenilikle beraber artık kimlik doğrulamak için notere veya elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına gitmeye gerek kalmayacak.

Vatandaş isterse E-GÜVEN tarafından verilen adreste kimlik doğrulama veya uzaktan kimlik doğrulama hizmetini almaya devam edebilirken, isterse de kimlik doğrulama işlemini e-devlet üzerinden yapabilecek.