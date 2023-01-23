23 Oca 2023 - 13:10- Belediyeler G: 23 Oca 2023 - 13:11

Ankara Haber: Hafta Sonu Ankara’da İlk Tercih Endemik Vadi

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Hafta sonunda aileleri ile birlikte keyif dolu dakikalar geçirmek isteyen vatandaşlar, Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Endemik Vadi’sine büyük ilgi gösterdi.
Ankara Haber: Hafta Sonu Ankara’da İlk Tercih Endemik Vadi mask
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Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve içerisinde Ankara’ya özgü endemik bitkiler, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini, Ankara Tavşanı ve Yürüyüş ve Bisiklet yolunu barındıran Endemik Vadi, gün geçtikçe büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Hafta sonunun tadını çıkarmak için ülkenin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş endemik bitki ve endemik hayvanlarını yakından tanıma fırsatı bulurken, Pursaklar Belediyesi tarafından ikram edilen kış aylarının vazgeçilmesi olan tıbbi, aromatik bitki çaylarından tatma imkanı buldular.  

‘‘Endemik Vadimiz bütün Ankara’nın ve Türkiye’nin ilgisini çekiyor’’

Endemik Vadi’nin doğal güzelliği, endemik bitki ve endemik hayvanları ile hafta sonunun tadını çıkarmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ankara’nın kültürel değerlerine sahip çıktığımız Endemik Vadi'miz, hizmete açtığımız ilk günden itibaren 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin büyük teveccühünü ve takdirini kazandı. Endemik Vadimiz bütün Ankara’nın ve Türkiye’nin ilgisini çekiyor. Hafta sonları binlerce misafirimizle dolup taşıyor. Pursaklar’ı ülkemize ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz’’ dedi.

 

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23 Oca 2023 - 13:10 - Belediyeler

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