Ankara Haber: Hafta Sonu Ankara’da İlk Tercih Endemik Vadi

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve içerisinde Ankara’ya özgü endemik bitkiler, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini, Ankara Tavşanı ve Yürüyüş ve Bisiklet yolunu barındıran Endemik Vadi, gün geçtikçe büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Hafta sonunun tadını çıkarmak için ülkenin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş endemik bitki ve endemik hayvanlarını yakından tanıma fırsatı bulurken, Pursaklar Belediyesi tarafından ikram edilen kış aylarının vazgeçilmesi olan tıbbi, aromatik bitki çaylarından tatma imkanı buldular.

‘‘Endemik Vadimiz bütün Ankara’nın ve Türkiye’nin ilgisini çekiyor’’

Endemik Vadi’nin doğal güzelliği, endemik bitki ve endemik hayvanları ile hafta sonunun tadını çıkarmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ankara’nın kültürel değerlerine sahip çıktığımız Endemik Vadi'miz, hizmete açtığımız ilk günden itibaren 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin büyük teveccühünü ve takdirini kazandı. Endemik Vadimiz bütün Ankara’nın ve Türkiye’nin ilgisini çekiyor. Hafta sonları binlerce misafirimizle dolup taşıyor. Pursaklar’ı ülkemize ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz’’ dedi.