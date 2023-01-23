Ankara Haber: Etimesgut'ta Galibiyetler Haftası...

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Etimesgut Belediyesi Futbol takımı ikinci yarının ikinci maçında Bucaspor’u konuk etti. Etimesgut ekibi, maçı Turan Yılmaz’ın golüyle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Etimesgut Belediyesi Basketbol kulübü Devlet Bahçeli Tesisleri’nde oynan maçta Rino Seramik Porselen Spor Kulübü'nü 87-76 yendi. Etimesgut bu galibiyetle zirve mücadelesinde sürdürdü.

Basketbol ve futbol takımlarının Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Ampute Futbol Takımı da bu hafta deplasmanda Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi'ni 9-0 yendi. Etimesgut ampute takımı liginde lider durumda.

TESİSLEŞME BAŞARI GETİRDİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, tesisleşmeyle birlikte sporda da başarının geldiğini belirterek, tüm takımları galibiyetinden dolayı kutladı. Demirel, “Her alanda olduğu gibi sporda da zirveyi hedefliyoruz. Tüm sporcularımız hedeflerimiz doğrultusunda canla başla mücadele ediyorlar. Sporcularımızı, kulüp yöneticilerimizi ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.