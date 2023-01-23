23 Oca 2023 - 13:15- Belediyeler G: 23 Oca 2023 - 13:16

Ankara Haber: Etimesgut Kick Boksta Zirvede...

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Belediye Gelişim Spor Kulübü bünyesindeki kick boks sporcularının başarı ve kuşak terfi belgelerini verdi. Kent Konseyi Binası’nda düzenlenen törene kick boks kursiyerleri ve aileleri katıldı.
Ankara Haber: Etimesgut Kick Boksta Zirvede... mask
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4 yılda 223 madalya kazanan kick boks Sporcularına başarı belgesi verildi

Programda konuşan Demirel, “4 yılda ulusal ve uluslararası turnuvalarda 142 altın, 25 gümüş, 57 bronz toplamda 223 madalya kazanan kick boksçularımızı ve antrenörümüz Haydar Babacan'ı tebrik ediyorum” dedi.

Demirel, öğrencilere mutlaka spor yapmaları tavsiyesinde bulunarak, “Sporla eğitim ve öğretimin bir arada dengeli gitmesi gerekiyor. Sporda başarılı olan öğrencilerimizin okul derslerini de çok başarılı oluyor. Bu yönüyle tüm öğrencilerimize spor yapmalarını, kendilerini her alanda geliştirmelerini öneriyorum. Belediye olarak biz sizler için birçok spor tesisi yaptık. 10 spor tesisimizde 5 bini aşkın çocuğumuza gencimize spor imkanı sunuyoruz.

Kick boksun yanı sıra, futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, karate, judo, yüzme, tenis ve masa tenisi alanlarında da birçok sporcu yetiştiriyoruz” diye konuştu. Konuşmanın ardından Demirel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giden sporculara başarı belgesi ile kuşak terfi diplomalarını verdi.
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23 Oca 2023 - 13:15 - Belediyeler

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