23 Oca 2023 - 13:22- Belediyeler G: 23 Oca 2023 - 13:23

Ankara Haber: Mamak Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi İçin Geri Sayım...

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“Mamak’ın çehresi değişiyor” mottosu ile ilçenin dört bir yanına hizmet götüren Mamak Belediyesi, Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi’nin temellerini attı. 
Ankara Haber: Mamak Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi İçin Geri Sayım... mask
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Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl’ün katılımları ile gerçekleşen temel atma törenine Mamaklılar da büyük ilgi gösterdi. 

Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi’nin açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “ Sağlık en önemli konulardan bir tanesi Ülkemiz sağlık anlamında son 20 yılda büyük bir yükseliş yakaladı ve tüm dünyayı geride bırakarak. Sağlık alanında üstün hizmetler yapıldı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığı ile hareket edip pek çok eserimizi insanlarımıza katıyoruz. Güzel Mamak’a hizmet için yedi gün yirmi dört saat canla aşkla çalışıyoruz.

Bundan sonra da ilk günkü heyecanla gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Güzel Mamak’ımıza güzel bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi’mizi mahalle halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Elhamdülillah, halkımızla bir eserimizin daha temelini atarak inşasına başladık. 12 ay inşaat süresi olan projeyi, Müteahhite rica ederek, 6 ay sonra bitirmesini istedim.

Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezimizi 30 Temmuz 2023 Tarihinde açıyoruz inşallah” dedi. 

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl de, “Mamak’ta belediye başkanımız Murat Köse göreve geldiğinden bu yana çok önemli işler yapıyoruz. Eser ve hizmet halka hizmet hakka hizmet düsturunu ile çalışan Ak Parti belediyelerini Türkiye’nin 4 bir yanında görüyoruz. Vatandaşlarımız AK Parti’nin her alanda inşa ettiği ortamı görüyor. Mamak özeline geldiğimizde sayın Belediye Başkanımız çok önemli işlere imza atıyor. Bu açılış ile beraber Mamak’ımıza değer katmaya devam ediyor” diye konuştu.

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23 Oca 2023 - 13:22 - Belediyeler

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