Ankara Haber: Sincan’da Yarıyıl Tatili Dolu Dolu...

Sincan Belediyesi yarıyıl tatiline giren öğrenciler için bir dizi etkinlik hazırladı. Öğrencilerin tatilde kaliteli vakit geçirmesi için tiyatrodan animasyonlara kadar geniş bir içerik sunuyor. Birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikler, sürpriz hediyeler Lale tiyatro salonunda çocukları bekliyor.

TİYATRO GÖSTERİLERİ VE ANİMASYONLAR

23 ve 30 Ocak Keloğlan Korsana Karşı

24 ve 31 Ocak Mavi Ormanın Öyküsü

25 Ocak ve 1 Şubat Düşler sahnesi

26 Ocak ve 2 Şubat Orman Melekleri

27 Ocak Nasrettin Hoca

Tiyatro oyunları saat 12.00 ve 14.00 olmak üzere iki kez perde açacak.

28-29 Ocak ile 03/04 Şubat saat 13.00’te kukla gösterileri, maskotlar ve yarışmalarla da çocuklar doyasıya eğlenecek.

Çocukların karne heyecanına ortak olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın katılacağı birçok etkinliklerimiz var. Amacımız öğrenci kardeşlerimizin yoğun geçen bir eğitim döneminin ardından yarıyıl tatillerini daha kaliteli ve keyifli geçirmelerini sağlamak. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.