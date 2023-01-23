23 Oca 2023 - 21:05- Gündem G: 23 Oca 2023 - 21:06

Kızılelma'nın ikinci testi de başarılı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Kızılelma'nın ikinci testi de başarılı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Baykar Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Bayraktar "Bayraktar Kızılelma'nın 2. Uçuş Testi’nin de başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ufku açık olsun" mesajı verdi.

Uçuşa yönelik video görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızılelma ikinci testten de başarıyla geçtiğini belirten Baykar Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" dedi.
# ankara

23 Oca 2023 - 21:05 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL