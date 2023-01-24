Ankara Haber; Hac ön kayıtları ay sonuna uzatıldı

ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı televizyon programında bu yıl hacca kayıt yaptıranların sayısının 150 bini geçtiğini açıkladı.

2020 yılı hac kurasında çıktığı halde hacca gidemeyenlerin bir kısmının geçen yıl gidebildiğini ancak 65 yaş sınırına takılıp gidemeyenlerin bu yıl kuraya girmeden hacca gidebileceklerini belirten Başkan Prof. Dr. Erbaş, geçtiğimiz yıllarda hac için kayıt yaptırmış olan 2 milyon 200 bine yakın hacı adayının kayıtlarının yenilendiğini söyledi.

Yeni kayıt olmak isteyenler için başvuruların 5 Ocak itibariyle e-Devlet üzerinden kayıtlarını yaptırmaya başladığını anımsatan Başkan Erbaş, "Şu ana kadar zannediyorum 150 bini geçti. 26 Ocak’ta bitiyordu ancak ön kayıt için gelen taleplerin fazla olduğunu gördük ve biz bu tarihi 31 Ocak tarihine kadar uzattık. Hac organizasyonuyla ilgili Suudi Arabistan’ın imkanları artırma çalışmaları var. Bu çalışmalar tamamlandığında 167 bin hacı adayı gidebilecek" dedi.