Ankara Haber; Kırsal Destek Programları ile Çiftçinin Yüzü Güldü! Gübre, mazot, Tohum...

Kırsal destek programları ve projeleri ile üreticiyi her alanda destekleyen Mamak Belediyesi, 10 farklı dağıtım programı gerçekleştirerek çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2022 yılında nohut tohumu, ayçiçek tohumu, sebze fidesi, arpa tohumu, buğday tohumu, fiğ tohumu, yumurta tavuğu dağıtımı ile mazot hibe desteği, gübre hibe desteği, arıcılık hibe desteğinde bulundu.

Başvuruda bulunan 83 çiftçiye 20 ton azkan nohut tohumu, 17 çiftçiye 750 kg ayçiçek tohumu, 49 çiftçiye dekar başına 15 kg olmak üzere arpa tohumu, 103 çiftçiye yine dekar başına 15 kg olmak üzere buğday tohumu ve 46 çiftçiye de yine dekar başına 15 kg olmak üzere fiğ tohumu dağıtıldı.

Kırsal Destek Programları ile Çiftçinin Yüzü Güldü

Mamak Belediyesi, sebze fidesi dağtımında ise 407 çiftçinin yüzünü güldürdü. 175 bin domates, 178 bin sivri biber, 115 bin patlıcan olmak üzere 468 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Üreten çiftçilerin her zaman yanında olan Mamak Belediyesi, yumurta tavuğu dağıtımı yaparak ilçede hayvancılık ekonomisini de destekledi. 208 üreticiye 2 bin 500 adet ataks cinsi yumurta tavuğu dağıtıldı.

Arıcılık, gübre ve mazot hibe destekleri de üreticinin, çiftçinin eli güçlendirildi. Mamak Belediyesi 2022 yılında, içerisinde 5 çerçeve ile toplamda 1.350.000 adet “Anadolu Arısı” bulunan 108 adet arı kovanını çiftçilere hibe etti. Yine 140 çiftçiye 25 ton gübre desteğinde bulunuldu. Kişi başı 100 litre mazot desteğinden ise 107 çiftçi yararlandı.

“Kırsal Kalkınma Bizim İçin Önemli”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Mamak’ımızın kırsal kesimlerinde belediyecilik faaliyetlerimize hız kesmeden devam ederken çitçimizi, üreticimizi proje ve programlarla desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda birçok hibe ve dağıtım gerçekleştirdik çünkü kırsal kalkınma bizim için önemli” diye konuştu.