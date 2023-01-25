25 Oca 2023 - 11:03- Belediyeler G: 25 Oca 2023 - 11:04

Ankara Haber: Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Caz Rüzgarı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kültür sanat etkinliklerinin bir numaralı adresi haline gelen Musiki Muallim Mektebi’nde Hacettepeli öğrencilerin caz konseri büyük ilgi gördü.
Ankara Haber: Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Caz Rüzgarı! mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhuriyet tarihinin ilk konservatuvarı Musiki Muallim Mektebi’nde, konservatuvarın tarihine yakışır kültür sanat etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Caz Ana Sanat Dalı öğrencileri,  Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Vokalde Ceren Bilgin, saksafonda Tarık Temüge, Bas gitarda Emre Gezer, Davulda Ruhican Bozcu’nun sahne aldığı konseri, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de caz severlerle birlikte dinledi. Cazın en seçkin örneklerinin seslendirildiği konser dinleyenlerden büyük alkış aldı. Konserin sonunda Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Caz Ana Sanat Dalı öğrencilerine çiçek takdiminde bulundu. 

“Sanatın her dalını Mamak’a taşıyoruz” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak Musiki Muallim Mektebimizde farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Sanatın her dalını Mamak’a taşıyoruz. Musiki Muallim Mektebimizin ev sahipliğinde yapılan konserler, tiyatrolar ve daha pek çok türdeki etkinlikler bizleri mutlu ediyor. Mamak’ta kültürel belediyecilik faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. 
# Mamak Musiki Muallim Mektebi, ankara, , ankara mamak, Mamak Belediyesi Murat Köse
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı... mask
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı...
Ankara Haber: Keçiören'de Sihirli Orman Oyununa Yoğun Talep Olunca Üçüncü Kez Sahnelendi! mask
Ankara Haber: Keçiören'de Sihirli Orman Oyununa Yoğun Talep Olunca Üçüncü Kez Sahnelendi!
Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var? mask
Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var?
Ankara Haber: Pursaklar’da Mahşer-i Cümbüşe Mahşer-i Kalabalık... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Mahşer-i Cümbüşe Mahşer-i Kalabalık...
Ankara Haber: Mamak Zabıtasından Usulsüzlüğe Geçit Yok! mask
Ankara Haber: Mamak Zabıtasından Usulsüzlüğe Geçit Yok!
Ankara Haber: Keçiören Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor... mask
Ankara Haber: Keçiören Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor...
Ankara Haber: Sömestir Tatilinde Eğlencenin Merkezi Keçiören... mask
Ankara Haber: Sömestir Tatilinde Eğlencenin Merkezi Keçiören...
Ankara Haber: Keçiören Belediyesinden Öğrenci Evlerine Temizlik Hizmeti! mask
Ankara Haber: Keçiören Belediyesinden Öğrenci Evlerine Temizlik Hizmeti!
Ankara Haber: Sincan’da Yarıyıl Tatili Dolu Dolu... mask
Ankara Haber: Sincan’da Yarıyıl Tatili Dolu Dolu...
Ankara Haber: Mamak Üreğil’in Üçüz Bebek Keçileri... mask
Ankara Haber: Mamak Üreğil’in Üçüz Bebek Keçileri...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı... mask
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı...
Ankara Haber: Keçiören'de Sihirli Orman Oyununa Yoğun Talep Olunca Üçüncü Kez Sahnelendi! mask
Ankara Haber: Keçiören'de Sihirli Orman Oyununa Yoğun Talep Olunca Üçüncü Kez Sahnelendi!
Ankara nefes alıyor! Ankara'ya Yeni Bir Yeşil Alan Projesi Daha... mask
Ankara nefes alıyor! Ankara'ya Yeni Bir Yeşil Alan Projesi Daha...
Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var? mask
Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var?
Ankara Haber: Pursaklar’da Mahşer-i Cümbüşe Mahşer-i Kalabalık... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Mahşer-i Cümbüşe Mahşer-i Kalabalık...
Ankara Haber: Mamak Zabıtasından Usulsüzlüğe Geçit Yok! mask
Ankara Haber: Mamak Zabıtasından Usulsüzlüğe Geçit Yok!
Ankara Haber: Keçiören Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor... mask
Ankara Haber: Keçiören Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor...
Ankara Haber: Sömestir Tatilinde Eğlencenin Merkezi Keçiören... mask
Ankara Haber: Sömestir Tatilinde Eğlencenin Merkezi Keçiören...
Ankara Haber: Keçiören Belediyesinden Öğrenci Evlerine Temizlik Hizmeti! mask
Ankara Haber: Keçiören Belediyesinden Öğrenci Evlerine Temizlik Hizmeti!
Ankara Haber: Türkak’tan Ankara Su Kalite Merkezi’ne Yine Tam Not! mask
Ankara Haber: Türkak’tan Ankara Su Kalite Merkezi’ne Yine Tam Not!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı... mask
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı...
Ankara Haber: Keçiören'de Sihirli Orman Oyununa Yoğun Talep Olunca Üçüncü Kez Sahnelendi! mask
Ankara Haber: Keçiören'de Sihirli Orman Oyununa Yoğun Talep Olunca Üçüncü Kez Sahnelendi!
Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var? mask
Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var?
Ankara Haber: Pursaklar’da Mahşer-i Cümbüşe Mahşer-i Kalabalık... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Mahşer-i Cümbüşe Mahşer-i Kalabalık...
Ankara Haber: Mamak Zabıtasından Usulsüzlüğe Geçit Yok! mask
Ankara Haber: Mamak Zabıtasından Usulsüzlüğe Geçit Yok!
Ankara Haber: Keçiören Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor... mask
Ankara Haber: Keçiören Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor...
Ankara Haber: Keçiören Belediyesinden Öğrenci Evlerine Temizlik Hizmeti! mask
Ankara Haber: Keçiören Belediyesinden Öğrenci Evlerine Temizlik Hizmeti!
Ankara Haber: Sömestir Tatilinde Eğlencenin Merkezi Keçiören... mask
Ankara Haber: Sömestir Tatilinde Eğlencenin Merkezi Keçiören...
Ankara Haber: Türkak’tan Ankara Su Kalite Merkezi’ne Yine Tam Not! mask
Ankara Haber: Türkak’tan Ankara Su Kalite Merkezi’ne Yine Tam Not!
Ankara Haber: Sincan’da Yarıyıl Tatili Dolu Dolu... mask
Ankara Haber: Sincan’da Yarıyıl Tatili Dolu Dolu...

25 Oca 2023 - 11:03 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL