Ankara Haber: Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Caz Rüzgarı!

Cumhuriyet tarihinin ilk konservatuvarı Musiki Muallim Mektebi’nde, konservatuvarın tarihine yakışır kültür sanat etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Caz Ana Sanat Dalı öğrencileri, Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Vokalde Ceren Bilgin, saksafonda Tarık Temüge, Bas gitarda Emre Gezer, Davulda Ruhican Bozcu’nun sahne aldığı konseri, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de caz severlerle birlikte dinledi. Cazın en seçkin örneklerinin seslendirildiği konser dinleyenlerden büyük alkış aldı. Konserin sonunda Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Caz Ana Sanat Dalı öğrencilerine çiçek takdiminde bulundu.

“Sanatın her dalını Mamak’a taşıyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak Musiki Muallim Mektebimizde farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Sanatın her dalını Mamak’a taşıyoruz. Musiki Muallim Mektebimizin ev sahipliğinde yapılan konserler, tiyatrolar ve daha pek çok türdeki etkinlikler bizleri mutlu ediyor. Mamak’ta kültürel belediyecilik faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.