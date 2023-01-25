Ankara Haber: Çankaya Belediyesi’nden Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Desteği...

Soğuk havalar yaklaşırken sokak hayvanları için çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, Çankaya’nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan beslenme noktalarına gün aşırı kuru mama bırakacak. Çankaya’daki ortak yaşam alanları olan park ve bahçelerden çocuk, genç, yaşlı, engelli her yaştan insanın dilediğince yararlanmasını sağlamakla görevli olan Çankaya Belediyesi, Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yüzlerce sokak hayvanına ev sahipliği yaparak bakım, besleme ve tedavilerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN NOKTALAR OLUŞTURULDU

Çankaya Belediyesi, sokaklarda ve parklarda yaşayan sahipsiz hayvanları da unutmadığını gösteriyor. Belediye ekipleri, ilçenin çeşitli alanlarında oluşturulan besleme noktaları ile sokak hayvanlarının güvenlik ve beslenme sorununun önüne geçmeye çalışıyor. Çankaya Belediyesinin sahipsiz sokak hayvanları için oluşturduğu yaşam noktaları şöyle:

• Dikmen

• Oran

• Kırkkonaklar

• Zafertepe

• Yaşamkent

• Türkkonut

• Dodurga

• Konutkent

• Çayyolu

HAYVANLAR İÇİN KURU MAMA DESTEĞİ

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veterinerler de tüm çalışmaların hayvan severlerle birlikte yapıldığını belirtti. Veterinerler, “Kış aylarında özellikle kar yağışı ve don olayının görüldüğü zamanlarda sokak hayvanlarının yiyeceğe ulaşması çok zor oluyor. Çankaya Belediyesi olarak bölgelere kuru mama desteğinde bulunuyoruz. Çalışmalarımızı bölgedeki yerel hayvan görevlileri ve hayvan severlerle birlikte yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.