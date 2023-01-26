Ankara Haber: Mamak Belediyesi’nin 2022 Yılı Etkinliklerine Yüz Binler Katıldı...

“Şehri inşa ederken insanı ihya etmeyi” unutmayan Mamak Belediyesi, 2022 yılında kültür sanat etkinlikleri ile de adından söz ettirdi. Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak bir yılda 244 özel gün ve etkinlik programı düzenlendi, 14 konsere, 14 açılışa ve 6 sergiye ev sahipliği yapıldı. Düzenlenen 32 festival programı ile Başkentlilere ulaşıldı. Mamak Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen 30 tiyatro gösterisine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yapılan etkinliklere yüz binler akın etti. Bir yılda düzenlenen 356 etkinliğe 335 bin 31 kişi katıldı.

“Kültürel belediyecilikte Mamak’ın ismini daha çok duyacaksınız”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Mamak’ımız artık kültür, sanat etkinlikleri ile spor faaliyetleri ile adından söz ettiriyor. Bizler sadece şehri inşa etmiyoruz, insanlarımızı da ihya ediyoruz. Onların kişisel gelişimlerini önemsiyor ve bu anlamda kültür sanat etkinliklerine katılmalarını önemsiyoruz” dedi.