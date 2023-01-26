26 Oca 2023 - 10:00- Belediyeler G: 26 Oca 2023 - 10:01

Ankara Haber: Mamak Belediyesi’nin 2022 Yılı Etkinliklerine Yüz Binler Katıldı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kültürel belediyeciliği, öncelikli faaliyetler arasında tutan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ta düzenli olarak etkinlikler yapılmasını önemsiyor.
Ankara Haber: Mamak Belediyesi’nin 2022 Yılı Etkinliklerine Yüz Binler Katıldı... mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

“Şehri inşa ederken insanı ihya etmeyi” unutmayan Mamak Belediyesi, 2022 yılında kültür sanat etkinlikleri ile de adından söz ettirdi. Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak bir yılda 244 özel gün ve etkinlik programı düzenlendi, 14 konsere, 14 açılışa ve 6 sergiye ev sahipliği yapıldı. Düzenlenen 32 festival programı ile Başkentlilere ulaşıldı. Mamak Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen 30 tiyatro gösterisine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 

Yapılan etkinliklere yüz binler akın etti. Bir yılda düzenlenen 356 etkinliğe 335 bin 31 kişi katıldı. 

“Kültürel belediyecilikte Mamak’ın ismini daha çok duyacaksınız” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Mamak’ımız artık kültür, sanat etkinlikleri ile spor faaliyetleri ile adından söz ettiriyor. Bizler sadece şehri inşa etmiyoruz, insanlarımızı da ihya ediyoruz. Onların kişisel gelişimlerini önemsiyor ve bu anlamda kültür sanat etkinliklerine katılmalarını önemsiyoruz” dedi. 
# Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ankara, ankara mamak, ankara haber, mamak belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi... mask
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi...
Ankara Haber: Keçiören Bağlum Stadı’ndaki Yenileme Çalışması Devam Ediyor... mask
Ankara Haber: Keçiören Bağlum Stadı’ndaki Yenileme Çalışması Devam Ediyor...
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi Kışa Hazır... mask
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi Kışa Hazır...
Ankara Haber: Sincan Kadın Kadına Kültür Gezisi Çocuklar İçin Karne Şenliğine Döndü...Sincanlı Hanımlar ve Çocuklar Kültür Evi'nde Ağırlandı... mask
Ankara Haber: Sincan Kadın Kadına Kültür Gezisi Çocuklar İçin Karne Şenliğine Döndü...Sincanlı Hanımlar ve Çocuklar Kültür Evi'nde Ağırlandı...
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi’nden Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Desteği... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi’nden Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Desteği...
Ankara Haber: Mamak Belediyesi Tarihi Kültür ve Sanatla Buluşturuyor... mask
Ankara Haber: Mamak Belediyesi Tarihi Kültür ve Sanatla Buluşturuyor...
Ankara Haber: Keçiören'de Sihirli Orman Oyununa Yoğun Talep Olunca Üçüncü Kez Sahnelendi! mask
Ankara Haber: Keçiören'de Sihirli Orman Oyununa Yoğun Talep Olunca Üçüncü Kez Sahnelendi!
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı... mask
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı...
Ankara Haber: Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Caz Rüzgarı! mask
Ankara Haber: Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Caz Rüzgarı!
Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var? mask
Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var?
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi... mask
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi...
Ankara nefes alıyor! Ankara'ya Yeni Bir Yeşil Alan Projesi Daha... mask
Ankara nefes alıyor! Ankara'ya Yeni Bir Yeşil Alan Projesi Daha...
Ankara Haber: Keçiören Bağlum Stadı’ndaki Yenileme Çalışması Devam Ediyor... mask
Ankara Haber: Keçiören Bağlum Stadı’ndaki Yenileme Çalışması Devam Ediyor...
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi Kışa Hazır... mask
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi Kışa Hazır...
Ankara Haber: Sincan Kadın Kadına Kültür Gezisi Çocuklar İçin Karne Şenliğine Döndü...Sincanlı Hanımlar ve Çocuklar Kültür Evi'nde Ağırlandı... mask
Ankara Haber: Sincan Kadın Kadına Kültür Gezisi Çocuklar İçin Karne Şenliğine Döndü...Sincanlı Hanımlar ve Çocuklar Kültür Evi'nde Ağırlandı...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Bilişim ve Python Eğitimleri Başlıyor! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Bilişim ve Python Eğitimleri Başlıyor!
Ankara Haber: Mamak Belediyesi Tarihi Kültür ve Sanatla Buluşturuyor... mask
Ankara Haber: Mamak Belediyesi Tarihi Kültür ve Sanatla Buluşturuyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Hayvan Yetiştiricilerine Mısır Silajı Desteği Başladı! Nasıl Başvuru Yapılır? Şartları Nelerdir? İşte Ayrıntılar... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Hayvan Yetiştiricilerine Mısır Silajı Desteği Başladı! Nasıl Başvuru Yapılır? Şartları Nelerdir? İşte Ayrıntılar...
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi’nden Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Desteği... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi’nden Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Desteği...
Ankara Haber: Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Caz Rüzgarı! mask
Ankara Haber: Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Caz Rüzgarı!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi... mask
Ankara Haber: Altındağlı Gençlerden Resim Sergisi...
Ankara Haber: Keçiören Bağlum Stadı’ndaki Yenileme Çalışması Devam Ediyor... mask
Ankara Haber: Keçiören Bağlum Stadı’ndaki Yenileme Çalışması Devam Ediyor...
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi Kışa Hazır... mask
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi Kışa Hazır...
Ankara Haber: Sincan Kadın Kadına Kültür Gezisi Çocuklar İçin Karne Şenliğine Döndü...Sincanlı Hanımlar ve Çocuklar Kültür Evi'nde Ağırlandı... mask
Ankara Haber: Sincan Kadın Kadına Kültür Gezisi Çocuklar İçin Karne Şenliğine Döndü...Sincanlı Hanımlar ve Çocuklar Kültür Evi'nde Ağırlandı...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Bilişim ve Python Eğitimleri Başlıyor! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Bilişim ve Python Eğitimleri Başlıyor!
Ankara Haber: Mamak Belediyesi Tarihi Kültür ve Sanatla Buluşturuyor... mask
Ankara Haber: Mamak Belediyesi Tarihi Kültür ve Sanatla Buluşturuyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Hayvan Yetiştiricilerine Mısır Silajı Desteği Başladı! Nasıl Başvuru Yapılır? Şartları Nelerdir? İşte Ayrıntılar... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Hayvan Yetiştiricilerine Mısır Silajı Desteği Başladı! Nasıl Başvuru Yapılır? Şartları Nelerdir? İşte Ayrıntılar...
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi’nden Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Desteği... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi’nden Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Desteği...
Ankara Haber: Keçiören'de Sihirli Orman Oyununa Yoğun Talep Olunca Üçüncü Kez Sahnelendi! mask
Ankara Haber: Keçiören'de Sihirli Orman Oyununa Yoğun Talep Olunca Üçüncü Kez Sahnelendi!
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı... mask
Ankara Haber: Çankaya Uğur Mumcu’yu “Unutma Bizi” İle Andı...

26 Oca 2023 - 10:00 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL