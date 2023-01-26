26 Oca 2023 - 14:04- Belediyeler G: 26 Oca 2023 - 14:05

Ankara Haber: Çankaya'da Minik Çikolata Şefleri İşbaşında...

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Çankaya Belediyesinin  gündüz bakımevlerinde eğitim alan çocuklar, çikolata yapımını öğreniyor. Çocuklar, en çok sevdikleri çikolatayı ustaları eşliğinde uygulamalı olarak hazırladılar.
Ankara Haber: Çankaya'da Minik Çikolata Şefleri İşbaşında... mask
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Çankaya Belediyesinin gündüz bakımevlerinde en tatlı etkinlik aralık ayında hizmete giren İlkadım Gündüz Bakımevi'nde başladı. Gündüz bakımevlerinin tamamında yapılacak etkinlik, minik şeflere tatlı bir heyecan yaşattı. Mathilda Chocolate iş birliğinde yapılan çikolata yapımı öncesi çocuklara kakao bitkisinin nasıl yetiştiği konusunda da bilgiler verildi. Kakao çekirdeğinden, paketleme aşamasına kadar çikolatanın yolculuğunu öğrenen çocuklar, eritip şekillendirdikleri çikolataları keyifle hazırladılar. 

Çocuk merkezli, aile katılımına dayalı, yaratıcılığı destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik düşünce, özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam, barış ve dostluk gibi evrensel değerleri temel alan eğitim programları uygulanan Çankaya Belediyesi kreşleri, merak ettikleri pek çok bilgiyi uygulamalı olarak öğrenme imkanı da buluyor. Çocukların el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere de ağırlık verilen gündüz bakımevlerinde çocuklar, alanında uzman eğitmenlerle geleceğe hazırlanıyor.
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26 Oca 2023 - 14:04 - Belediyeler

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