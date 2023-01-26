14 Mayıs seçimlerini yönetecek kadro belli oldu!

ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu'nda aralarında Başkan Muharrem Akkaya ile başkanvekili Erhan Çiftçi'nin de bulunduğu 5 üyenin görev süresi 24 Ocak'ta sona ermesi üzerine Yargıtay kontenjanından 3, Danıştay kontenjanından 2 kişi belirlendi.

Serdar Mutta, Talip Bakır, Feyzi Eroğlu, Ali Çopur ve İsmail Kalender, YSK'nın yeni üyeleri olarak seçildi.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimde en çok oyu alan Ahmet Yener yeni başkan oldu.

Bu arada YSK Başkanı Muharrem Alkaya da veda mesajı yayımladı.

Alkaya mesajında, "2016-2020 yılları arasında Yüksek Seçim Kurulu Üyesi olarak ve 2020 yılından bu yana da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak ifa ettiğim görevim bugün itibariyle sona ermektedir. 7 yıl süren görev sürem boyunca fedakârca görev yapan il, ilçe ve yurtdışı ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile merkez ve taşra teşkilatı personelimize şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına teşekkürlerimi sunarım. Tüm mesai arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.