27 Oca 2023 - 11:49- Belediyeler G: 27 Oca 2023 - 11:50

Ankara Haber: Pursaklar’da Kandil Programı! Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi...

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Pursaklar Belediyesi tarafından Abdurrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Ankara Haber: Pursaklar’da Kandil Programı! Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi... mask
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Pursaklar Belediyesi, Receb-i Şerif'in ilk cuma gecesi Regaip kandili münasebetiyle Abdurrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kandil Özel programı düzenledi. Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, MHP İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

‘‘Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan üç ayların habercisi Regaip Kandili dolayısıyla bir araya geldik’’

Regaip Kandili Özel Programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan üç ayların habercisi Regaip Kandili dolayısıyla bir araya geldik. Bu aylarda bol bol ibadet edelim. Hep birlikte dualar eşliğinde bir gece geçirmeyi ümit ediyorum. Bu vesile ile Regaip Kandili'nin aziz milletimize ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum’’ dedi. 

Başkan Ertuğrul Çetin'in konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Mehmet Bilir'den Kuran'ı Kerim tilaveti ve Mustafa Ozcan Güneşdoğdu'nun doyumsuz sohbeti ile manevi iklimin doruğuna ulaşırken PYM Tasavvuf Musiki Korosunun ilahileri ve gösterileri ile Pursaklar halkına, muhteşem bir Regaip Kandili gecesi yaşatıldı.

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27 Oca 2023 - 11:49 - Belediyeler

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