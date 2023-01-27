27 Oca 2023 - 16:13- Gündem G: 27 Oca 2023 - 16:15

Ankara Haber: Sincan Ziraat Odası'ndan Çiftçilere 'Ziha' Desteği!

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Sincan Ziraat Odası tarafından Ankara Kalkınma Ajansı destekli yapılan proje ile Ankara’da bir ilk gerçekleştiriliyor. Modern tarım uygulamalarının en yeni araçlarından olan ZİHA’lar artık Sincanlı çiftçiler için çalışacak. Sincan Ziraat Odası tarıma destek amaçlı 4 tane ZİHA’yı envanterine kattı.
Ankara Haber: Sincan Ziraat Odası'ndan Çiftçilere 'Ziha' Desteği! mask
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Sincan Ziraat Odası tarafından Ankara Kalkınma Ajansı destekli ‘’SİNCAN İLÇESİ ZİHA İLE MODERN TARIM UYGULAMALARI PROJESİ’’ yapıldı. Proje kapsamında Ziraat Odası envanterine 4 adet Zirai İnsansız Hava aracı (ZİHA) kazandırıldı. ZİHA’lar Sincan Ziraat Odası üyelerinin ekili arazilerinde hastalık, zararlı, yabancı ot mücadelesinde ilaçlamada ve sıvı gübre uygulamalarında kullanılabilecek.

Modern tarım uygulaması olan zirai insansız hava aracı (ZİHA) kullanılarak, havadan ilaçlama ve bu uygulama ile mahsule zarar veren hastalık, zararlı ve yabacı otların ortadan kaldırılması için yeterli dozda zirai ilaç kullanılarak gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi, insan ve çevre sağlığına daha az zarar verilmesi, zaman ve iş gücünden tasarruf edilmesi hedefleniyor.

ZİHA’NIN TARIMA KATKISI

ZİHA, tarım ve çiftçiliğin nasıl yapıldığını dönüştüren, “hassas tarım” olarak bilinen tarım endüstrisini oluşturan, geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olan teknolojidir. Çiftlikler ve tarım işletmeleri, drone teknolojisini kullanarak mahsul verimini artırabilir, zamandan tasarruf edebilir ve uzun vadeli başarıyı artıracak arazi yönetimi kararların alınmasını sağlayabilir.

Bugün çiftçilerin başarılı olmasını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Su erişiminden, iklim değişikliğine, rüzgâra, toprak kalitesine, yabani otların ve böceklerin varlığına, değişen mevsim koşulları ve daha birçok faktör bulunmaktadır. ZİHA’lar çiftçilerin bu sorunlarını giderilmesine yardımcı olan, hızlı ve verimli çözümler sunan yüksek seviye teknolojisidir.

Bu teknoloji sayesinde tarım arazilerinizde doğru yönetim kararları alabilir, mahsul verimliliğinizi iyileştirebilir, doğru kararlar almanızı sağlayacak zengin ve güvenilir verilere erişilebilir.

Çiftçiler, zirai insansız hava araçlarını kullanarak tek bir kalkış bölgesinden tüm tarım alanının verilerine erişebilir. Toplanan veriler akıllı yazılımlarla analiz edip, verimliliği artırabilir, maliyetleri azaltabilir.

Sincan Ziraat Odası tarafından verilecek bu hizmette, üyelerin tarımsal arazilerini mevcut uygulamalarına göre daha az maliyetle zirai ilaç ve gübreleme uygulaması yaparak katkı sağlaması hedefleniyor.

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27 Oca 2023 - 16:13 - Gündem

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