Ankara Haber: Çankaya'lı Çocuklara Müze Gezisi ve Karagöz Oyunu...

“Biz en çok çocukların belediyesiyiz” anlayışı ile çalışan Çankaya Belediyesi, çocukların keyifli ve verimli bir sömestr tatili geçirmesi için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Çankaya Belediyesi 142 çocuğu, Cin Ali Müzesi, Gökyay Satranç Vakfı Müzesi ve Karagöz Oyunu etkinlikleri buluşturdu. Müzeleri merakla inceleyen çocuklar, Karagöz oyunu ile şen kahkahalarla mutlu oldular.

ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

Yarıyıl tatilini Ankara’da geçiren çocuklar için eğlenceli bir tatil geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Aynı zamanda okullarda öğrencilere kırtasiye seti dağıtarak bir nebze olsun ailelerin bütçesine katkı sunuyoruz.

Çocuklar için eğitim ve atölyeler düzenleyerek de tatilde hem öğrenimlerine kültürel gelişimlerine destek veriyoruz hem de eğlence dolu bir tatil geçirmelerini istiyoruz. Ekonomik koşullar zor. Biz de belediye olarak çocuklarımızı düşünerek mutlu vakit geçirsinler istedik. Bizim çocukluğumuzdan tanıdığımız Karagöz oyunu ve Cin Ali ile çocuklarımız da tanışsın istedik.

Çocuklarımızı aynı zamanda en güzel zeka oyunlarından satrancın tarihi yolculuğuna çıkardık. Çocuklar bizim her şeyimiz, onlar bizim geleceğimiz” diye konuştu.