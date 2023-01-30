Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği...

Mamak Belediyesi yarıyıl tatilinde çocukları unutmadı, tatile giren çocuklar eğlenceye doydu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlendi. Dans ettiler, yarıştılar, şarkılar söylediler. Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de çocukların bu doyumsuz eğlencesine ortak oldu. Düğmeci, “Mamak Belediyesi olarak çocuklarımızı ara tatilde eğlendirelim istedik. Onların yeteneklerini donanımlarını artırmak için elimizden gelen gayreti sağlıyoruz. Kurslarımızla, tesislerimizle çocuklarımızın yanındayız” dedi.

Şenlik sonunda çekiliş yapıldı, çekilişte ismi çıkan çocuklara akıllı saat ve kulaklık hediye edildi.

“Çocuk şenliklerimiz devam edecek”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızın yarıyıl tatilini eğlenerek, verimli şekilde geçirmeleri için şenlikler düzenliyoruz. 1-2 Şubat’ta da yine şenliklerimiz devam edecek. 1 Şubat’ta Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 2 Şubat’ta da Başak Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde şenliklerimiz devam edecek. Çocuklarımızı şenliklerimize davet ediyoruz“ dedi.