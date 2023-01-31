Dünyanın YouTube zenginleri

Ülkelere göre en çok gelir sağlayan YouTube kanalları listesi açıklandı.

İSTANBUL (İGFA) - YouTube, her ay ortalama 2 milyar aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Bu da dünya nüfusunun 4’te birinden fazlasının YouTube içeriği izlediği anlamına geliyor.

Ülkelere göre en çok gelir sağlayan YouTube kanalları belli oldu. Liste incelendiğinden dünyada en çok rağbet gören YouTube içeriklerinin çocuklara yönelik olduğu görülüyor

İçerik üreticilerin ekmek teknelerinden bir platform olan YouTube, bilindiği gibi izlenme oranına göre kanal sahibine ödeme yapıyor.

İşte ülkelere göre en çok gelir sağlayan kanallar arasında Türkiye’de zirveye yerleşen kanal ise 20 milyon 755 bin Dolar ile ‘oyuncakoynuyorum’ kanalı oldu.

Orta Doğu ve Orta Asya bölgesinin en zengini 53 milyon dolardan fazla gelirle Toyor Al Janah oldu. 1994 yılında Ürdünlü iş adamı Khaled Maqdad tarafından kurulan Toyor Al Janah, 2008’de YouTube’a geçiş yapmadan önce yayın hayatına bir çocuk TV kanalı olarak başlamıştı.

Öte yandan dünya çapında en çok kazanan Cocomelon adlı kanalın hedef kitlesi de yine çocuklar olduğu gözlendi.

Geleneksel tekerlemeler ve çocuk şarkılarından oluşan 3D animasyon videoları üreten ABD’li Cocomelon 2006’dan bu yana tam 282 milyon dolar kazandı.