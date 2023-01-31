Ankara Haber; Mamak Bayındır Yüzme Havuzu Yaza Hizmete Giriyor!

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Mamak Belediyesi, nitelikli çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok spor dalında kurslar açan, eğitimler veren Mamak Belediyesi, yüzme konusunda da Başkent’te adından söz ettiriyor.

Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu ve Ekin Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarının ardından üçüncü bir yüzme havuzu daha hizmete kazandırılıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, inşaatı devam eden Yeni Bayındır Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerinde Başkan Murat Köse’ye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş de eşlik etti.

“Yeni Bayındır Yüzme Havuzunu yaza açmak istiyoruz”

Çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Yeni Bayındır Yüzme Havuzunu yaz aylarında hizmete açacaklarının müjdesini verdi. Başkan Murat Köse, “Bizim eserlerimiz konuşuyor. Ankara’nın en büyük ve en fonksiyonel tesislerinden olan Ekin Yüzme Havuzumuzun ikizini Yeni Bayındır Mahallemize yapıyoruz. İnşaat son hızla devam ediyor. İnşaallah yaz ayına açmak istiyoruz. Mamak’ın çehresi değişiyor. Mamak daha güzel oluyor” dedi.

“Mamak’ta yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak”

Mamak’ta Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu ve Ekin Yüzme Havuzu ile birlikte Lalahan, Şafaktepe, Durali Alıç, Kartaltepe, Mutlu Ege ve Altınevler’de portatif olarak hizmet veren yüzme havuzları da bulunuyor. Göreve geldiği günden bu yana “Mamak’ta yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak” mottosu ile hareket eden Başkan Murat Köse, her alanda olduğu gibi Mamak’ı yüzme havuzu anlamında da parmakla gösterilen bir ilçeye dönüştürdü.