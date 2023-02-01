01 Şub 2023 - 10:25- Belediyeler G: 01 Şub 2023 - 10:26

Ankara Haber: Altındağ'da Çiftçilere Tohum Desteği...

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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın girişimleriyle geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan tohum desteği bu yıl da devam edecek. Altındağlı çiftçilere bu yıl da sertifikalı nohut tohumu dağıtımı yapılacak. 
Ankara Haber: Altındağ'da Çiftçilere Tohum Desteği... mask
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Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl çiftçilerin yüzünü güldüren sertifikalı nohut tohumu desteği bu yıl da devam ediyor. Tohum desteğinden faydalanmak için başvurular başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Balcı, "Altındağ'da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.

Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk. Geçtiğimiz yıl da arpa, buğday, Macar fiği ve nohut tohumu dağıtmıştık. Verdiğimiz tohum desteğinin hasatını da gördük çok şükür... Hasat çok bereketli oldu. İnşallah yine öyle olacak, çiftçi kardeşlerimizin yüzü gülecek” dedi. 

SON BAŞVURU 24 ŞUBAT

Başvuruların Altındağ Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılması gerektiğini belirten Başkan Balcı, son başvuru tarihinin 24 Şubat olduğunu hatırlattı. Başkan Balcı "Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmamız ve tarımsal gelirlerimizi katlamamız gerekiyor. Bu nedenle verdiğimiz bu destek çok gerekli ve de çok önemli... Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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01 Şub 2023 - 10:25 - Belediyeler

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