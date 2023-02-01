01 Şub 2023 - 16:13- Belediyeler G: 01 Şub 2023 - 16:15

Ankara Haber; Geleneksel Türk El Sanatları Mamak’ta Yaşatılıyor!

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Musiki Muallim Mektebi’nde Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi düzenlendi. Elde maraş işi, iğne oyası, elde Türk işlemesi, sim sarma, el nakışı, kaneviçe, pul ve firkete oyası, ahşap oyma, çentik oyma, sedef kakma gibi birçok dalda ortaya çıkarılan eserler, sergiyi gezenlerden tam not aldı.
Ankara Haber; Geleneksel Türk El Sanatları Mamak’ta Yaşatılıyor! mask
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Mamak Belediyesi aile merkezlerinde Geleneksel Türk El Sanatlarının seçkin örnekleri hanımların marifetli ellerinde hayat buluyor. 17 aile merkezinden hanımlar, el emeklerini Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen “Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi”nde sergiledi.

 Elde maraş işi, iğne oyası, elde Türk işlemesi, sim sarma, el nakışı, kaneviçe, pul ve firkete oyası, ahşap oyma, çentik oyma, sedef kakma gibi birçok dalda ortaya çıkarılan eserler, sergiyi gezenlerden tam not aldı. Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de sergiyi gezerek hanımlardan yaptıkları işlerle ilgili bilgi aldı.

 “Aile Merkezlerimizde kursiyerlerimiz el işi sanatının birçok dalında eğitim alıyor”

  Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamaklı hanımlarımız açtığımız aile merkezlerimizde el işi sanatının birçok dalında eğitim alıyor. Geleneksel Tük El Sanatımızın hem unutulmasına izin vermiyoruz hem de hanımlarımız bir iş kolu kazanarak ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor”  dedi.

 

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01 Şub 2023 - 16:13 - Belediyeler

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