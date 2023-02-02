Ankara Haber; Hürjet'in motoru çalıştı... Sıra uçuşta!

ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürjet'in motorunun çalıştırıldığını açıkladı.

Demir paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayınımızın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta!" ifadelerini kullandı.

Hürjet Nedir? İşte Özellikleri...

HÜRJET, tek motoru, tandem kokpiti ve modern aviyonik sistemi ile kritik roller için tasarlanmış bir eğitim ve hafif taarruz uçağıdır. Silahlı versiyonu, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi nedeniyle muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur. Hürjet Projesi, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde Jet Evolution Eğitimi için kullanılan T-38 uçakları ile Akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerini alması için başlatıldı.

HÜRJET'in bu özelliklerinin yanı sıra, 20 yılı aşan hizmet ömrüne sahip uçakların yerine jet eğitim uçağı olarak kullanılması hedeflenmiştir.