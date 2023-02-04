04 Şub 2023 - 00:11- Belediyeler

Ankara Haber: Ankara'da Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda...

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Dün akşam Ankara’da etkili olan kar yağışıyla birlikte buzlanma riskine karşı günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.
Ankara Haber: Ankara'da Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi akşam başlayan ve gece boyu aralıklarla etkisini gösteren yağışına kar karşı teyakkuza geçti. Ekipler kar yağışının olumsuz etkilerine karşı 7/24 esasına dayalı olarak mesai yaparken ABB Başkanı Mansur Yavaş karla mücadele çalışmaları hakkında sosyal medya hesaplarından, “805 araç ve 1783 mesai arkadaşımızla sahadayız, çalışıyoruz. Canlı izlemek için: kartakip.ankara.com.tr” notunu paylaştı.

Afet Koordinasyon Merkezine (AKOM) bağlı tüm ekipler gece boyu kar ve buzlanma riskine karşı sürücü ve yayaların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için mesai harcadı. 

ÇOK SAYIDA ARAÇ VE PERSONEL SAHADA

Başkan Mansur Yavaş, yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesaplarından, “805 araç ve 1783 mesai arkadaşımızla sahadayız, çalışıyoruz. Canlı izlemek için: kartakip.ankara.com.tr” notunu paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta hastane önleri olmak üzere üst ve alt geçitler ile yollarda yoğun tuzlama çalışmaları da gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR CANLI OLARAK İZLENİYOR

Türkiye’de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği proje kapsamında “kartakip.ankara.com.tr” adresi üzerinden vatandaşlar karla mücadele çalışmalarını canlı olarak takip edebiliyorken, araçların konumuna, çalışma güzergâhlarına ve plaka bilgilerine de anlık ulaşabiliyor. Böylece evine, işine ya da başka bir yere araçlarıyla gidecek olan Başkentliler caddelerin durumu hakkında bilgi edinebiliyor.

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04 Şub 2023 - 00:11 - Belediyeler

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