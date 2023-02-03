03 Şub 2023 - 09:59- Gündem G: 03 Şub 2023 - 10:00

Bakanlıktan Sinema Salonlarına “Yerli Film Gösterim Desteği” Verilecek!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kültür ve Turizm Bakanlığı 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek sağlayacak. "Kültür ve Turizm Bakanlığı, küresel salgın sürecinde kapılarını uzun süre kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine, “Yerli Film Gösterim Desteği” verecek.

Bakanlıktan Sinema Salonlarına “Yerli Film Gösterim Desteği” Verilecek! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakanlık, sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla 2023 yılı için başvuru yapılan tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek verecek. Destek alan sinema salonlarının listesi Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğünün https://sinema.ktb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekli Filmler Gişede Lider Sinema salonları yılın ilk ayını yoğun geçirirken toplam seyirci sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre ilk 4 haftada yüzde 10 artış gösterdi. 2023 yılının şu ana kadar en çok izlenen filmi 2 milyonu aşan seyirci sayısıyla Bakanlık destekli “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” olurken onu “Avatar: Suyun Yolu” ve “Kutsal Damacana” 4 filmleri takip etti. 2023 Yılında da 1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşturulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi 2023 yılında da devam ediyor. Proje ile 81 ilimizdeki ortaöğretim öğrencilerine, bulundukları illerde yer alan sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak sinema kültürü yaygınlaştırılırken doluluk oranı düşük olan ilk seansların kullanımı ile sinema salonlarına da maddi katkı sağlanıyor.
# Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı “Yerli Film Gösterim Desteği”, “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi, destek, öğrenci
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
4.336 TL Hesaplara Aktarılmaya Başladı! Bakanlık Harekete Geçti, Ödemeler Başladı! mask
4.336 TL Hesaplara Aktarılmaya Başladı! Bakanlık Harekete Geçti, Ödemeler Başladı!
EYT’li Vatandaşın Dikkatine! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar… mask
EYT’li Vatandaşın Dikkatine! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…
Benzin, LPG ve Motorin Fiyatlarında Büyük Değişim! Aracını Alan Benzin İstasyonuna Gidiyor; Büyük Düşüş…. mask
Benzin, LPG ve Motorin Fiyatlarında Büyük Değişim! Aracını Alan Benzin İstasyonuna Gidiyor; Büyük Düşüş….
Dar Gelirliye Büyük Ödeme! 22.500 TL İçin Düğmeye Basıldı; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! mask
Dar Gelirliye Büyük Ödeme! 22.500 TL İçin Düğmeye Basıldı; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak!
Migros 2023 Yılı Maaş ve Mesai Saatleri Açıklandı! Migros Market Çalışma Şartları Nedir? Migros İş Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
Migros 2023 Yılı Maaş ve Mesai Saatleri Açıklandı! Migros Market Çalışma Şartları Nedir? Migros İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Şarap Fiyatlarına Rekor Zam! Kavaklıdere, Kırmızı ve Beyaz Şarap Fiyatları Yükseldi! En Düşüğü Bile 200 Lira... İşte O Fiyatlar! mask
Şarap Fiyatlarına Rekor Zam! Kavaklıdere, Kırmızı ve Beyaz Şarap Fiyatları Yükseldi! En Düşüğü Bile 200 Lira... İşte O Fiyatlar!
Sadece Tek Kez Alınabilecek! Tam Tamına 15 Bin Lira Ödeme Verilecek; Asgari Ücretlide Alacak! mask
Sadece Tek Kez Alınabilecek! Tam Tamına 15 Bin Lira Ödeme Verilecek; Asgari Ücretlide Alacak!
Şubat 2023 Emekli Promosyonları Açıklandı! Emekliler Yine Bayram Edecek; 10 Bin Lira Hesaplara Geçiyor… mask
Şubat 2023 Emekli Promosyonları Açıklandı! Emekliler Yine Bayram Edecek; 10 Bin Lira Hesaplara Geçiyor…
Türkiye Gezi Eğlence ve Sportif Amaçlı Ziyaret Edildi! Turizm Gelirlerinde %22 Artış! mask
Türkiye Gezi Eğlence ve Sportif Amaçlı Ziyaret Edildi! Turizm Gelirlerinde %22 Artış!
Akaryakıt Fiyatlarına Büyük İndirim! Bu Gece İtibariyle Motorin, LPG ve Benzin Fiyatları Dipleri Görecek… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Büyük İndirim! Bu Gece İtibariyle Motorin, LPG ve Benzin Fiyatları Dipleri Görecek…

03 Şub 2023 - 09:59 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL