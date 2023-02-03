03 Şub 2023 - 10:58- Gündem G: 03 Şub 2023 - 10:59

Bakan Koca: SMA'ya Karşı Yeni Dönemdeyiz!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA tarama programı kapsamında 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yaptıklarını kaydederek, "SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik. SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz." dedi.
Bakan Koca: SMA'ya Karşı Yeni Dönemdeyiz! mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evlilik öncesi çiftlerde yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayıs ayında başlattıklarını duyurdu.

Bugüne kadar 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yaptıkları bilgisini veren Bakan Koca, SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettiklerini belirterek, "Genlerinizdeki SMA, bir sonraki çocuğunuzda ortaya çıkmayı bekliyorsa? SMA hastası çocuğunuz yoksa, bu, asla olmayacağı anlamına gelmeyebilir.

Yeni bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, eşinizle, Aile Sağlığı Merkezinizde SMA riski açısından tarama yaptırın. Kan örneği yeterli. Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele: Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur. Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olaraksa SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız" ifadelerini kullandı.
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık bakanlığı, sma taraması, destek
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03 Şub 2023 - 10:58 - Gündem

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