03 Şub 2023 - 11:32- Belediyeler G: 03 Şub 2023 - 11:33

Ankara Haber: Çankaya'da Zaman Çemberi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu...

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UNICEF Sanatçısı Kağan Güner’in Zaman Çemberi adlı retrospektif sergisi Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu.
Ankara Haber: Çankaya'da Zaman Çemberi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu... mask
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Sanatçının 1986-2010 yılları arasında farklı alanlarda ürettiği 80 eserden oluşan sergide resimlerin yanı sıra afiş tasarımları ve kamusal alan projeleri de yer alıyor. 

Sergide Güner’in daha önce açılmış bazı sergilerinden eserler de ziyaretçilerle buluştu. Axis Mundi (Dünya Ekseni), Z. Eyüboğlu’nun aynı adlı kitabından esinlenerek oluşturduğu Anadolu Büyüleri, İngiliz gazetesi The Guardian’dan alıntılanmış bir dizi gazete kupürünün işlenmesiyle oluşturduğu The Guardian ve 10 farklı ülkenin halk masalları üzerine illüstrasyonlardan oluşan Dünya Masalları sergilerinden çalışmalar bulunuyor. 

UNİCEF VE UNESCO Asya Pasifik Kültür Merkezi ulusal sanatçılarından olan Kağan Güner; kamusal sanat, resim, heykel ve çocuk kitapları illüstrasyonları alanlarında da ürünler verdi. 

Uluslararası sanat camiasında ödüller alan eserleri New York, Londra, Cardiff, Paris, Bologna, Lizbon, Bratislava, İstanbul, Tahran, Tokyo ve Seul gibi dünya kentlerinde ve birçok uluslararası müzede sergilendi. Kağan Güner’in retrospektif sergisi Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde 25 Şubat’a dek görülebilecek.
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03 Şub 2023 - 11:32 - Belediyeler

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