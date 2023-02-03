Ankara Haber: Seymenler ve Bacıerenler Saya Gezmesi'ne Renk Kattı!

Ankara Milletvekilleri; Nevzat Ceylan ve Mevlüt Karakaya ile Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı Bala Köseli Mahallesi (Köyü) Saya Gezmesi etkinliğinde yaptığı konuşmada Bala Köseli Mahallesi Muhtarı Zeki Demirel, Köseli Köyü olarak kadim değerlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek, Saya Gezme kutlamalarının Orta Asya’dan başlayıp kutlanarak Anadolu'nun birçok bölgesinde kış yarısı denilen bir dönemde süre gelen eski bir Türk inançlarından olduğunu kaydetti.

Demirel, Saya Gezmesi geleneğinin yaşatılması adına düzenledikleri etkinliğe katılım gösteren tüm konuklara, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan, emek veren kurum ve kuruluşlara, kişilere ve hemşehrilerine teşekkür etti.

Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden, Ankara'nın köklü tarihsel ve kültürel bir mirasa sahip olduğunu, Ankara Kulübü olarak da bu değerleri yaşatarak gelecek kuşaklara aktarma gayreti içerisinde hareket ettiklerini belirterek, Bala Köseli Köyünde düzenlenen geleneksel Saya Gezmesi etkinliğinde bulunmaktan ve katkı sağlamaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti.

Protokol konuşmalarının ardından Sinsin Ateşi yandı, Sinsin oyunu ile Seymen oyunları sergilendi, halaylar çekildi. Yemeğin ardından Saya Gezmesine çıkıldı. Ankara Kulübü Derneği'nin Seymen ve Bacıerenleri köyde temsilen köse, köse karısı, köse başı ve heybeci ile birlikte davul ve zurna eşliğinde, "Ambarınız buğday dolsun, koyununuz kuzunuz olsun, haneniz kutlu olsun-Sayacı geldi duydun mu, Köseyi gelini gördün mü" gibi söylenen manilerle ev ev dolaşarak erzak topladı.