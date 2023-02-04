04 Şub 2023 - 00:10- Belediyeler

Ankara Haber: Sincan Tarih ve Kültür Atlası Vatandaşa Tanıtıldı...

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Sincan Belediyesi, 2 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan Sincan Tarih ve Kültür Atlası’nı vatandaşla buluşturdu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın tanıtımını yaptığı bu kıymetli eser Sincan’la ilgili tarihi, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel A’dan Z’ye tüm yönleriyle hazırlanmış en kapsamlı eser olma niteliği taşıyor.
Ankara Haber: Sincan Tarih ve Kültür Atlası Vatandaşa Tanıtıldı... mask
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın “En az milyonlarca lira harcanıp yapılan fiziki mekanlar kadar hatta bence onlardan daha kıymetli” dediği Sincan Tarih ve Kültür Atlası, hazırlanan bir programla Sincanlı vatandaşlara tanıtıldı.

Tanıtım programına Sincan Kaymakamı Cengiz Ünsal, AK Parti İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkan Hakan Zengin, Sincan Tarih ve Kültür Atlası’nı yazan Abdülkerim Erdoğan, Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. 

Başkan Ercan, Sincan Tarih ve Kültür Atlası tanıtımında yaptığı konuşmada “Milyonlarca lira harcayıp fiziki mekanlar yapabilirsiniz hatta çok daha fazlasını yapabilirsiniz ama şu eserin en az onlar kadar hatta daha kıymetli olduğunu düşünüyorum çünkü ölmez bir eser. Bir tarih ve kültür mirası, nesilden nesile aktarılacak kıymeti biçilmez bir eser ortaya konuldu.

2 yılı aşkın bir süre çalışıldı, Abdülkerim Hocama, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir çalışma oldu. Yaklaşık 880 km yüzölçümüne sahip ilçemiz adeta metre metre tetkik edildi. Tüm geçmiş kayıtlar, Osmanlı temettü defterleri, vilayet kayıtları, Sincan’la ilgili yazılmış ne kadar kaynak, kitap, belge varsa onların taranması ve her bir metrekareyi gezerek oralarda yapılan tespitler ve vatandaşımızın özellikle güngörmüşlerimizin tecrübelerinden faydalanılarak oluşturulmuş bu eser, Sincan’ın tarihini, kültürünü, coğrafyasını, ekonomisini, bitki örtüsünü, geçim kaynaklarını, her şeyini irdeleyen, 775 sayfa müktesebat barındıran çok kapsamlı bir eser oldu.

Benim de okuduğumda çok şaşırdığım şeyler oldu, doğru bildiğimiz yanlışları, yanlış bildiğimiz doğruları ve hiç bilmediklerimizi orada gördük. Bu kitabımızı kurumlarımıza, muhtarlarımıza dağıtıyoruz. Siz vatandaşlarımızın da merakla ve ilgiliyle okuyacağına inanıyorum. Bu eser Sincan’ımıza hayırlı olsun” dedi. 

Sincan Tarih ve Kültür Atlası’nın vatandaşlara dijital erişimi de sağlandı. Sincan hakkında bulunan tüm kaynakların derlendiği bu eseri okumak isteyen vatandaşlar https://www.sincan.bel.tr/sincan-tarih-kultur-atlasi/ adresinden ulaşabilirler.

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04 Şub 2023 - 00:10 - Belediyeler

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