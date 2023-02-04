Ankara Haber: Çankaya Kar Yağışına Karşı Yeyakkuzda...

Kar yağışı ve sonrasında etkili olabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi ilçe sakinlerinin kış ayını sorunsuz geçirmeleri için tüm önlemleri aldı.

Beklenen kar yağışına karşı hazırlıklı olan Çankaya Belediyesi 5 unimog, 6 bıçaklı kamyon, 6 küçük bıçaklı el ekibi kamyon, 2 greyder, 2 bıçaklı kepçe olmak üzere vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri yoğun çaba gösteriyor. Kar yağışının ardından soğuk havayla birlikte kaldırımlarda oluşan buzları temizlemek için 270 personelle saha çalışmasına katılan Çankaya Belediyesi, yaklaşık 5 bin sokakta elle kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede yer alan 123 mahallede birden çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi özellikle yüksek kesimlerde yer alan Dikmen, Mürsel Uluç, Malazgirt, Huzur, Ata, Keklikpınarı, Akpınar, Karapınar, Oran, Birlik, Çiğdem, Malazgirt, Naci Çakır, Osman Temiz, Cevizlidere, Beytepe, Yaşamkent gibi mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

KARLA MÜCADELEYE HAZIRIZ

Kar yağışına karşı geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kar yağışından oluşabilecek olumsuzlukları bertaraf etmek için tüm birimlerimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.