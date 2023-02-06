Jeoloji Mühendisleri Odası: Beklenen bir depremdi

BURSA (İGFA) - Bursa Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Engin Er, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'deki Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattının 2 ana fay hattı olduğunu söyleyen Er, Türkiye'deki deprem riskine dikkat çekti. Bursa'nın da periyodik zamanlara bakıldığında 1855 yılında yaşanan büyük depremden sonra, önümüzdeki zamanlarda da en az 7 büyüklüğünde deprem yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini söyleyen Engin Er, artçı depremlere dikkat çekti. Bölge ile alakalı daha önceden tahminleri olduğunu söyleyen Er, "Kırılmayan, enerjisini boşaltamayan bölgelerden birisi" dedi.

Doğu Anadolu fay hattında, Kuzey Anadolu fay hattı gibi çok sık depremler olmadığını fakat olduğunda da büyük depremler olduğunu söyleyen Engin Er, "Tarihsel kayıtlara baktığımızda, 7 ve 7,5 büyüklüğünde depremler olduğunu görüyoruz. Bu da beklenen bir depremdi. Tarihsel kayıtlarda bu bölgelerde bu deprem olmuş ve olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bursa için de büyük bir deprem beklediklerini söyleyen Er, "Tarihsel kayıtlara baktığımızda 1855 yılında Bursa'da büyük bir deprem meydana geliyor. Bu depremde çok fazla ev ve dükkan yıkıldı. İlerleyen zamanlarda bu deprem gibi en az 7 büyüklüğünde bir depremin Bursa'da gerçekleşebileceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.