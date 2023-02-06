Deprem Bölgesine Gitmek İsteyen Sivil Araçlara Uyarı!

Türkiye’nin dört bir yanından yardım ekipleri deprem bölgesi illere giderken, sivil araçların da deprem bölgesine gitmesi, yardımların gecikmesine yol açtığından sivil araçların deprem bölgesine gitmemeleri konusunda uyarıldı.

81 ilde valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ve yardım araçları, sivil araçların yoğunluğundan kaynaklı trafik oluşmasına isyan etti.

AKUT ekibinden yetkililer, “Biz bölgeye yardım amaçlı ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak, trafikte yoğun sivil araç görüyoruz. Lütfen, sivil araçlar trafiğe çıkmasın. Biz ne kadar erken bölgeye ulaşırsak o kadar kurtarma çalışmalarına katkımız olur. Sivillerin orada yapacağı bir şey yok. Bu konuda tüm vatandaşlarımız duyarlı olsun” diye sitem ettiler.