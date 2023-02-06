06 Şub 2023 - 14:21- Belediyeler G: 06 Şub 2023 - 14:43

Ankara Haber: Gölbaşı'ndan Deprem bölgesine Ambulans, Kepçe ve Cenaze Aracı Desteği!

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediyesi hemen harekete geçerek, ilk etapta, acil olarak bölgeye doğru yola çıkan, kuruluşuna destek olduğu Gölbaşı merkezli Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği’ne ilk yardım malzemeleri, temel ihtiyaç malzemeleri desteği verdi.
Ankara Haber: Gölbaşı'ndan Deprem bölgesine Ambulans, Kepçe ve Cenaze Aracı Desteği! mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediyesi’nin deprem bölgesine gönderilmek üzere temel ihtiyaç malzemelerini yüklediği tırlar da hazırlanıp kısa süre sonra yola çıkıyor. Öncelikli olarak hazırlanan üç tırın yanında Gölbaşı Belediyesi bölgeye Lowbet, Lastikli Ekskavatör, Loder Kepçe, kamyon, kar küreme aracı, ambulans ve cenaze nakil aracı gönderiyor. 

“İlk ekibimiz Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı” 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan, çevre illerimizde de büyük yaralar açan deprem nedeniyle canımız yanıyor. Milletimizin başı sağ olsun. Büyük Türk Milleti olarak tek yürek olmuş şekilde devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Gölbaşı Belediyesi olarak ilk ekibimiz Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Diğer ekiplerimizin tüm hazırlıkları son hız devam ediyor, en kısa sürede bölgeye ulaştıracağız.” dedi. 

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi’nin koordineli şekilde hazırladığı yardım tırı için afet alanına yardım göndermek isteyen vatandaşlarımız yardımlarını Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde Bahçelievler Mahallesi 302/2 Sokak’ta bulunan Mevlana Camii altında bulunan otoparka getirebilir.

İrtibat numaraları: 0312 484 59 30 / 0530 787 73 59

# Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi, ankara, ankara gölbaşı, Gölbaşı merkezli Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği, deprem, Afet, kahramanmaraş
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi’nden Deprem Bölgelerine Yardım Eli... mask
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi’nden Deprem Bölgelerine Yardım Eli...
Ankara Haber: Altındağlı Çocukların Tiyatro Keyfi... mask
Ankara Haber: Altındağlı Çocukların Tiyatro Keyfi...
Ankara Haber: Çankaya Kar Yağışına Karşı Yeyakkuzda... mask
Ankara Haber: Çankaya Kar Yağışına Karşı Yeyakkuzda...
Ankara Haber: Keçiören'de Başkan Altınok’tan Sabaha Kadar Kar Denetiminde Bulundu... mask
Ankara Haber: Keçiören'de Başkan Altınok’tan Sabaha Kadar Kar Denetiminde Bulundu...
Ankara Haber: Başkentte Tüm Caddeler Açık! Ankara Büyükşehir’in Karla Mücadele Çalışmaları Sabaha saatlerine Kadar Devam Etti... mask
Ankara Haber: Başkentte Tüm Caddeler Açık! Ankara Büyükşehir’in Karla Mücadele Çalışmaları Sabaha saatlerine Kadar Devam Etti...
Ankara Haber: Çubuk'ta Hayallerim gerçek oluyor, yüzme öğreniyorum kursları başladı! mask
Ankara Haber: Çubuk'ta Hayallerim gerçek oluyor, yüzme öğreniyorum kursları başladı!
Ankara Haber: Ertuğrul Başkan Davet Etti Pursaklar Kar Topu İle Şenlendi... mask
Ankara Haber: Ertuğrul Başkan Davet Etti Pursaklar Kar Topu İle Şenlendi...
Ankara Haber: Sincan Tarih ve Kültür Atlası Vatandaşa Tanıtıldı... mask
Ankara Haber: Sincan Tarih ve Kültür Atlası Vatandaşa Tanıtıldı...
Ankara Haber: Çankaya'da Zaman Çemberi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Zaman Çemberi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu...
Ankara Haber: Sürdürülebilirliğin ve Teknolojinin Merkezi Gölbaşı’nda... mask
Ankara Haber: Sürdürülebilirliğin ve Teknolojinin Merkezi Gölbaşı’nda...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi’nden Deprem Bölgelerine Yardım Eli... mask
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi’nden Deprem Bölgelerine Yardım Eli...
Ankara Haber: Altındağlı Çocukların Tiyatro Keyfi... mask
Ankara Haber: Altındağlı Çocukların Tiyatro Keyfi...
Ankara Haber: Çankaya Kar Yağışına Karşı Yeyakkuzda... mask
Ankara Haber: Çankaya Kar Yağışına Karşı Yeyakkuzda...
Ankara Haber: Başkentte Tüm Caddeler Açık! Ankara Büyükşehir’in Karla Mücadele Çalışmaları Sabaha saatlerine Kadar Devam Etti... mask
Ankara Haber: Başkentte Tüm Caddeler Açık! Ankara Büyükşehir’in Karla Mücadele Çalışmaları Sabaha saatlerine Kadar Devam Etti...
Ankara Haber: Çubuk'ta Hayallerim gerçek oluyor, yüzme öğreniyorum kursları başladı! mask
Ankara Haber: Çubuk'ta Hayallerim gerçek oluyor, yüzme öğreniyorum kursları başladı!
Ankara Haber: Keçiören'de Başkan Altınok’tan Sabaha Kadar Kar Denetiminde Bulundu... mask
Ankara Haber: Keçiören'de Başkan Altınok’tan Sabaha Kadar Kar Denetiminde Bulundu...
Ankara Haber: Ankara'da Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda... mask
Ankara Haber: Ankara'da Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda...
Ankara Haber: Ertuğrul Başkan Davet Etti Pursaklar Kar Topu İle Şenlendi... mask
Ankara Haber: Ertuğrul Başkan Davet Etti Pursaklar Kar Topu İle Şenlendi...
Ankara Haber: Sincan Tarih ve Kültür Atlası Vatandaşa Tanıtıldı... mask
Ankara Haber: Sincan Tarih ve Kültür Atlası Vatandaşa Tanıtıldı...
Ankara Haber: Çankaya'da Zaman Çemberi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Zaman Çemberi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi’nden Deprem Bölgelerine Yardım Eli... mask
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi’nden Deprem Bölgelerine Yardım Eli...
Çocuğu Okula Gidenlerin Dikkatine! 330 TL Anında Şak Diye Hesaplara Yatıyor; Başvurular Tıkanacak! mask
Çocuğu Okula Gidenlerin Dikkatine! 330 TL Anında Şak Diye Hesaplara Yatıyor; Başvurular Tıkanacak!
Ankara Valiliği Açıkladı! Yarın Okullar Tatil! 6 Şubat Pazartesi Kar Tatili var Mı? Ankara’da Yarın Okullar Tatil Olacak Mı? mask
Ankara Valiliği Açıkladı! Yarın Okullar Tatil! 6 Şubat Pazartesi Kar Tatili var Mı? Ankara’da Yarın Okullar Tatil Olacak Mı?
Ankara Haber: Altındağlı Çocukların Tiyatro Keyfi... mask
Ankara Haber: Altındağlı Çocukların Tiyatro Keyfi...
Ankara Haber: Çankaya Kar Yağışına Karşı Yeyakkuzda... mask
Ankara Haber: Çankaya Kar Yağışına Karşı Yeyakkuzda...
Ankara Haber: Çubuk'ta Hayallerim gerçek oluyor, yüzme öğreniyorum kursları başladı! mask
Ankara Haber: Çubuk'ta Hayallerim gerçek oluyor, yüzme öğreniyorum kursları başladı!
Ankara Haber: Keçiören'de Başkan Altınok’tan Sabaha Kadar Kar Denetiminde Bulundu... mask
Ankara Haber: Keçiören'de Başkan Altınok’tan Sabaha Kadar Kar Denetiminde Bulundu...
Ankara Haber: Başkentte Tüm Caddeler Açık! Ankara Büyükşehir’in Karla Mücadele Çalışmaları Sabaha saatlerine Kadar Devam Etti... mask
Ankara Haber: Başkentte Tüm Caddeler Açık! Ankara Büyükşehir’in Karla Mücadele Çalışmaları Sabaha saatlerine Kadar Devam Etti...
Ankara Haber: Ankara'da Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda... mask
Ankara Haber: Ankara'da Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda...
Ankara Haber: Seymenler ve Bacıerenler Saya Gezmesi'ne Renk Kattı! mask
Ankara Haber: Seymenler ve Bacıerenler Saya Gezmesi'ne Renk Kattı!

06 Şub 2023 - 14:21 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL