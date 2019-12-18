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18 Aralık 2019- Gündem

'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, tüm berber meslektaşlarını 'Atık Jilet Kutusu' kampanyasına katılarak, sosyal sorumluluğun bir parçası olmaya davet etti.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, atık jiletlerin atılmaması ve bir kutu içerisinde toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için 'Atık Jilet Kutusu' projesini hayata geçirdi.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte berber dükkanlarına 'Atık Jilet Kutusu' dağıtarak hem projenin önemini anlattı, hem de usturadan jiletin kutuya çok kolay bir şekilde nasıl bırakılacağını gösterdi.

Oda Başkanı Kara, "Atık Jilet Kutusu ile hem sokak hayvanları ve sokaklarda geri dönüşüm işi yapanlar korunacak, hem de geri dönüşüm-kazanım sağlanacak." dedi.

Atık Jilet Kutusu Projesi'ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tam destek verdiğini belirten Oda Başkanı Kara, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a bu projemizi aktarınca çok olumlu karşıladı kutuların üretim çalışmalarını başlatarak projemize büyük destek verdi. Amacımız sokak hayvanlarını ve sokaklarda ekmek paraları için  geri dönüşüm işi yapan insanları korumak. Bu noktada berberler olarak üzerimize düşeni yerine getirmek adına projemizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Her gün binlerce jilet çöpe gidiyor. Sokak hayvanları çöplerden besleniyorlar. Bir tane hayvanın bile zarar görmesini istemiyoruz. Çöpten kağıt toplayan, ekmeğini kazanan insanlar var. Onların zarar görmesini, yaralanmalarını istemiyoruz. Geri dönüşümden bir gelir elde edilebilirse, bunu da bir hayır kurumuna bağışlayacağız. Umut ediyorum ki tüm meslektaşlarımız bu kampanyaya katılacaktır. 5-6 ayda dolabileceğini tahmin ettiğim bu kutuların içinde biriken jiletler Büyükşehir Belediyemiz tarafından toplatılacak." ifadelerini kullandı.

"Başkent berberleri olarak gerçekleştirdiğimiz kampanyamızın örnek olmasını diliyorum." diyen Kara, şunları ekledi: "Sosyal sorumluluk adına hayata geçirmiş olduğumuz Atık Jilet Kutusu kampanyamıza destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş olmak üzere, ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Sayın Ömer Sarıoğlu'na, ATO Başkan Vekiline, Odamızın çok değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarımızı bu sosyal sorumluluğun bir parçası olmaya davet ediyoruz. İnşallah hep beraberce bunu yayalım, hep beraberce bu kampanyamızın kabul görmesi için arkasında duralım."
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18 Aralık 2019 Ankara- Gündem

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