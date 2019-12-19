O Şehrimizde Büyük Korku: Aniden Ortaya Çıktı!

Konya'da şehri baştan aşağı saran ve kaynağı belli olmayan koku büyük rahatsızlık yaşattı. Uzmanlar, söz konusu kokunun sisten dolayı havaya karışmayan sanayi kaynaklı atıklardan meydana eldiğini tahmin ettiler. Kötü kokuyu alan ve kaynağını merak eden vatandaşlr; yetkililerin açıklama yapmasını bekliyor.

Özellikle Konya Şehir Merkezi'nde saatler 16.00'yı gösterdiği esnada çok ağır bir koku alınmaya başlandı. Şehrin hemen hemen her noktasından hissedilebilen söz konusu kokuyla ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm resmi kurumlara bilgi verilerek, kokunun sebebinin araştırılması istendi.

3 hafta önce de yine aynı kokunun, Şehir Merkezi ağırlığı olmak üzere tüm şehirde hissedildiği öğrenildi. O sırada yapılan ölçümlerle birlikte herhangi bir kimyasal risk bulunmadığı açıklanmış, vatandaşlar rahatlatılmıştı.

Sebebi Sanayi Atıkları Olabilir

Konuyla ilgili uzmanlar, şehirde oldukça yoğun sisin hakim olduğu şu günlerde, sanayi kaynaklı atıkların ve fabrika bacalarından yükselen yoğun dumanların havada buharlaşamaması sebebiyle yeryüzüne iniş yaptığını; söz konusu kokunun da bu sebepten dolayı hissedildiğini tahmin ettiklerini ifade ettiler.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Dün akşam saatlerinden başlayarak gecenin geç saatlerine kadar etkisini gösteren söz konusu koku olayıyla ilgili olarak Twitter'da Konyalı vatandaşlar kokunun kaynağının açıklanmasını talep ettiler.

3 hafta öncede aynı kokunun çıktığını ve yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir zararının olmadığının öğrenildiğini ifade eden Konya halkı, 3 hafta önce de kokunun kaynağının ne olduğunun açıklanmadığını aktardılar.

Meydana gelen kötü koku sebebiyle, zehirlendiklerini iddia eden birkaç kullanıcı ise; Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin konuya el atarak, kokuyu oluşturan fabrika veya herhangi bir doğa olayı varsa, müdahale edilebilecek her türlü konuda müdahale etmeleri gerektiğini belirtti.