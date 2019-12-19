Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 06:16 TSİ- Gündem G: Dün 06:25 TSİ

Uludağ'da Cansız Bedenine Ulaşılan Dağcının Ölüm Sebebi Ortaya Çıktı!

Uludağ'da kaybolmasının ardından geçen 17 gün sonunda dağcılardan Efe Sarp'ın cansız bedeni bulundu. Yapılan otopsi sonucunda genç dağcının neden öldüğü de ortaya çıktı. Uludağ'da cesedi bulunan Efe Sarp'ın hem kafa tası hem de kaburgasında kırıklar olduğu tespit edildi. Ayrıca ölüm sebebinin ise ısı kaybına bağlı hipotermi olduğu ortaya çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Uludağ'da kaybolan kayıp 2 dağcı için devam eden arama kurtarma çalışmaları dün 17.günündeydi. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

İki dağcının cansız bedenleri ölüm nedenlerinin tespit edilebilmes için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda dağcılardan Efe Sarp'ın ölüm sebebinin ısı kaybına bağlı hipotermi olduğu ortaya çıktı. 

İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabah Uludağ'a giden amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp; 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne park etti ve zirveye tırmanmak için hemen harekete geçti.

İki dağcı bir süre sonra alanı tamamen etki altına alan sis ve kararma sonucunda yollarını kaybettiler. Mert Alparslan ve Efe Sarp'tan herhangi bir şekilde haber alamayan aileleri, saatler akşamı gösterdiğinde durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi.

Yapılan ihbarın ardından saat 23.00 civarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat ve toplam olarak 5 farklı arama kurtarma ekibi bölgede arama çalışmaları başlatıt. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgeleri didik didik aranarak dağcılara ulaşılmaya çalışıldı.

Mont, Bere ve Baton Bulundu

Arama kurtarma ekipleri, çalışmaların 7.gününe girildiğinde Küreklidere Şelalesi'nin yakın konumlarında Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen kırmızı renkli bir mont, yeşil renkli bir bere ve bir adet anahtarlık buldular.

Bu ipucunun ardından aramalar bu bölge üzerinde daha yoğunluk kazandı. Çalışmalar 9.güne girdiğinde ise iki şahsa ait olduğu tespit edilen 2 farklı dağcı batonuna ulaşıldı. Bu gelişmeler sonrasında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı, termal drone, metal arama dedektörleri ile birlikte bölge üzerinde arama - kurtarma çalışmaları yapıldı.

Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

İki dağcı için aralıksız olarak devam ettirilen arama - kurtarma çalışmaları 17.güne girdiğinde; Küreklidere Şelalesi'nin yakın konumlarında kırmızı montun olduğu bölgeden 100 metre ileride, şelale içerisinde Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen bir ceset bulundu.

Çalışmalarını bu bölge üzerinde daha da yoğunlaştırarak alanı daraltan ekipler, 1 kilometre uzaklıkta ise kayalıkların altında ikinci bir cesede ulaştı. Bu cesedin de diğer dağcı Mert Alpaslan'a ait olduğu ortaya çıktı. 

Dün 06:16 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
​Girişim dünyasının liderleri ScaleUp Summit Ankara’da buluştu mask
​Girişim dünyasının liderleri ScaleUp Summit Ankara’da buluştu
Bir Annenin En Acı Günü: Morga Geldiğinde Öğrendi mask
Bir Annenin En Acı Günü: Morga Geldiğinde Öğrendi
Yok Artık! Ünlü Çiftin 1 Yaşındaki Bebeğine 1 Milyon TL'lik Teklif! mask
Yok Artık! Ünlü Çiftin 1 Yaşındaki Bebeğine 1 Milyon TL'lik Teklif!
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu... mask
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu...
Öldürülen 4 Yaşındaki Leyla'yla İlgili Davada Son Dakika Gelişmesi! Serbest Bırakıldı... mask
Öldürülen 4 Yaşındaki Leyla'yla İlgili Davada Son Dakika Gelişmesi! Serbest Bırakıldı...
Kışı Geçirmek İçin Cezaevine Girme Amacıyla Bisikletli Şahsı Ezdi: Müebbet Hapis Cezası... mask
Kışı Geçirmek İçin Cezaevine Girme Amacıyla Bisikletli Şahsı Ezdi: Müebbet Hapis Cezası...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu mask
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak mask
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı mask
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL