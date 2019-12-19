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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstifa Eden Partilileriyle İlgili Yorum Yaptı!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süre önce AK Parti'de istifa ederek kendine ait Gelecek Partisi'ni kurmasına yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konuyla ilgili ilk yorum geldi. Davutoğlu'nun muhalif dile hemen girmesi ve eleştirilere başlamasını konu alan Erdoğan, "CHP ağzıyla konuşuyorlar" açıklaması yaptı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kesin ihraç istemiyle MYK'ya sevk edilmişti. Davutoğlu, ihraç edilmeden kendi istifa ettiği AK Parti'den sonra, Gelecek Partisi isimli yeni bir parti kurdu. Siyasette oldukça etkin faktör olan isimleri tek çatı altında toplayan Davutoğlu'nun yanı sıra, bu konuda fikri en çok merak edilen kişi Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; yakın çevresine yeni parti olan Gelece Partisi ile ilgili bir takım açılamalar yaptı. Partinin ve Davutoğlu'nun "CHP ağzını benimsediğini" söylediği öğrenildi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi tarafından basına taşınan Erdoğan'ın eleştirisinin sebebi ise başta Şehir Hastanesi tartışmaları olmak üzere birçok konuda parti kurulalı çok az süre olmasına rağmen eski dava arkadaşı Ahmet Davutoğlu'nun direkt muhalif bir dile bürünmesi olarak ifade edildi.

Erdoğan Hiç Olumsuz Yorum Yapmamıştı!

Selvi yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2000'li yılların başında Necmettin Erbakan ile siyasette yollarını ayırarak kendi yoluna gittiğini fakat asla Erbakan'la ilgili tek kelime olumsuz yorum yapmadığını bildirdi.

Erdoğan'ın eski hocasına karşı hala çok vefalı olduğunun altını çizen Selvi, bu sayede Saadet Partililer cephesinden de oy aldığını anlattı.

Polemikler

Selvi, görünenlere bakıldığında Davutoğlu'nun Erdoğan'la herhangi bir polemiğe girmekten kaçınmayacağını ve aynı şekilde devam edeceğini; Ali Babacan'ın ise polemiğe girmeyerek kendi yolunda ilerleyeceğinin söylendiğini aktardı.

Erdoğan, AK Parti'yi kurduğu günden bugüne kadar geçen 17 yıllık süre içerisinde Erbakan hakkında en ufak olumsuz yorumda bulunadı diyerek anlatımlarına devam eden Selvi, Erbakan'ı rahmet yad etmek ve hatta cezaevine girme tehlikei ortaya çıkınca direkt olarak eski hocasını kurtarmak amacıyla hareket ettiğini söyledi. 

Selvi, yeni parti kuran ya da kuracak olan kişilerin oldukça hızlı bir şekilde muhalefet dilini benimseyerek çok ağır eleştiriler yapmasının Erdoğan tarafından "CHP ağzıyla konuşuyorlar" tepkisi almasına sebebiyet verdiğini iddia etti. 

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