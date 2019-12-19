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Türkiye’de eğitim harcamaları yüzde 21,6 arttı

Türkiye’de eğitim harcamaları geçen yıl yüzde 21,6 artarken, 214 milyar 637 milyon TL’ye ulaştığı görüldü. 2018 yılında eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyi ise yüzde 27,3 ile okul öncesi olarak kaydedildi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, eğitim ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre eğitim ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 949 bin 330 olarak kayıtlara geçti. Haber çıkış oranlarına bakıldığında eğitimin basında konuşulma oranı çok yüksek olurken, eğitim de yapılan sistemsel değişikliklerin de ön planda olduğu kaydedildi.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de eğitim harcamaları geçen yıl yüzde 21,6 arttı. Böylelikle 2018 yılında eğitim harcamalarının 214 milyar 637 milyon TL’ye ulaştığı görüldü. 2018 yılında eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyi ise yüzde 27,3 ile okul öncesi olarak kaydedildi. 2018 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 72,9’u devlet tarafından finanse edilirken, devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 33,2’isi (51 milyar 050 milyon TL) yükseköğretime yapıldı. Öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi ise 16 bin 248 TL ile yine yükseköğretim olarak kayıtlara geçti.
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