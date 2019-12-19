Beypazarı'nda çiçek üretim çalışmaları sürüyor

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kışlık çiçek üretim çalışmalarına devam ediyor.
Belediye ekipleri yılın 12 ayı mevsimlik çiçek üretimi yaparak ilçenin yol ve caddelerini mevsim renkleriyle donatıyor.
Her yıl yaklaşık 100.000 adet çiçek üretimi gerçekleştirilen Beypazarı Belediyesi Çiçek Üretim Seralarında, ilçemizin çiçek ihtiyacını karşılamakla kalmayarak üretim fazlası çiçekler çevre belediyeler tarafından değerlendiriliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz