Soydaş: ''Yolcu memnuniyetinde mazeret olmaz''

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in hayat dersi niteliğindeki Ankara Özel Halk Otobüsü Şoförlerine Yönelik Kişisel Gelişim Semineri'nde konuşan Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, "Hedefimiz yolcu memnuniyeti. Yolcu memnuniyetinde mazeret olmuyor." dedi.

Ankara Özel Halk Otobüsü Şoförlerine Yönelik Kişisel Gelişim Semineri düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası işbirliği ile düzenlenen eğitim seminerinde Psikolog, Eğitimci ve Yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, hayat dersi niteliğindeki sözleri ile katılımcı şoförlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşık 200 kişilik iki ayrı grup şeklinde iki saat olarak düzenlenen seminer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

"HEDEFİMİZ İNSAN, YOLCU MEMNUNİYETİ"

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, eğitime ve verdikleri eğitimlerin iş hayatında uygulanabilir olmasına çok önem verdiklerini, şoförlerin kişisel gelişimlerini her gün daha da arttırmaya çalıştıklarını belirterek, "Hizmet sektöründeyiz. En önemli görevimiz araçlarımızda güvenli bir şekilde taşıdığımız yolcularımızın memnuniyeti. Üstün Dökmen hocamız ile bugün burada birlikte olmak bizim için büyük bir şans. Hocamızı iyi dinlediğinizde anlattığı birçok şeyi yaşadığınızı hissedeceksiniz, hafızanızda canlanacak ve belki bir öz eleştiri ile empati yapacaksınız.

Hedefimiz insan, yolcu memnuniyeti. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve EGO Genel Müdürümüzün de çok öncelik verdiği konu bu. Bugün odaklanacağımız tek şey Üstün hocamızı dikkatlice dinlemek olmalı. Verdiği mesajları net bir şekilde alacağız ve yolcularımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. Yolcu memnuniyetinde mazeret olmuyor. Özellikle ücretsiz taşıma ile ilgili problemlerimiz var. Fakat, bunların yeri otobüslerin içi değil. Bunlar kanunlarla çözülecek konular. Seminerin verimli geçeceğine inanıyorum. Hizmet kalitesi, memnuniyet ne kadar artarsa bizim için o kadar iyi olacak. Biz iyi olacağız, sabırlı olacağız, empati yapacağız ve herkesin öyle olmasını temenni edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğitim seminerinin düzenlenmesinde önemli katkılar sağlayan EGO Genel Müdürümüz Sayın Nihat Altaş'a ve değerli bürokratlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Camia olarak farklı sorunları olduğunu belirten Soydaş, bunlarla ilgili de gerekli çalışmaları yapma gayreti içerisinde olduklarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de sorunların çözümü noktasında istişare ve işbirliği içerisinde olduklarını kaydetti.

EGO Genel Müdürü Nihat Altaş da konuşmasında; "Başarılı kurumlar eğitimin önemini benimsemiş, kaliteyi prensip edinmiş, mutlu ve sürekli olarak daha iyiyi, daha güzeli, daha doğruyu arayan bireyler tarafından oluşturulabilir. Hizmetlerimizde temel odak noktamız, vatandaş ve vatandaş memnuniyetidir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını her şeyin üzerinde tutarak, onların taleplerine en hızlı ve en iyi şekilde cevap vermeye çalışan bir yaklaşım biçimini benimsemiş yönetim anlayışıyla Türkiye'nin Başkenti Ankara'mıza yakışır bir hizmet sunmayı amaç edinmiş bulunmaktayız. Oda olarak sunmakta olduğunuz ulaşım hizmetinde vatandaş ile temas noktamız sizlersiniz. Sizler kurumumuzun hizmet aynasısınız. Benimsemiş olduğumuz hizmet felsefemizin yarattığı değişimin önce sizlerde sonra da vatandaşlarımız üzerinde olumlu etkiler yaratacağına inanmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAYATINIZIN KALİTESİ SİZİN ELİNİZDE"

Psikolog, Eğitimci ve Yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, sunumunda özetle şunları söyledi: "Vatandaşın sizlere yönelik bir takım şikayetleri var. Sizin de muhtemelen vatandaşlardan şikayetiniz vardır. Tabii karşılıklı. İki tarafın da birbirini anlaması lazım. İlişkide iki taraf da birbirini etkiliyor. Ortam kaliteli olsun, ilişkiler nazik olsun. Bunu istiyoruz. Kaliteli yaşam istiyoruz. Ne yaptığımız önemlidir ancak nasıl yaptığımız da önemlidir. Ne söylediğiniz önemlidir ancak nasıl söylediğiniz de önemlidir. Her öfkelendiğinizde on binlerce beyin hücreleriniz ölüyor. Orta yolu bulacaksınız. Erdem, orta yoldur. Siz aracınıza binen tüm yolcuları eğitemezsiniz, değiştiremezsiniz. Siz sadece bir kişiyi; kendinizi eğitebilirsiniz. Hepiniz kendi davranışlarınızdan sorumlusunuz. Ancak bugünden sonra aynı çizgide kalmaya ısrar etmeyin. Bir tık değişebilir miyiz, onun gayreti içerisinde olacağız. Kızgınlık kızgınlığı, öfke öfkeyi getirir. Yolcuyla empati kurmalıyız. Haliyle yolcu da empati yapmalı diyebiliriz. Empati karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak demektir. Bir kızıldereli atasözü şöyle der: 'Bir adamı yargılamadan önce 3 ay onun makosenleri ile dolaş,' yani 'onun gerisine geçip olaya öyle bak' der. Öteki, empati kuramadığımız ve şablonla baktığımız kişidir. Sizler sürücüsünüz ama bazen sizler de yolcu oluyorsunuz, roller değişince belki sizler de şoförün istemediği davranışlar sergiliyorsunuz. Doğumunuzdan, hayatınızın başlangıcından siz sorumlu değilsiniz ancak finalinden bir gün siz de sorumlu olacaksınız. Hayatınızın süresinden kısmen siz sorumlusunuz. Ancak hayatınızın kalitesinden tamamen siz sorumlusunuz."